Moins de pollen d’ambroisie l’an dernier dans le Nord-Isère

C’est l’Afeda, l’Association française d’étude des ambroisies qui le révèle : les concentrations de pollen d’ambroisie ont été en recul l’an dernier dans le Nord-Isère, et cela pourrait être le signe de l’efficacité de la lutte sans merci engagée contre la redoutable plante allergisante.

Bonne nouvelle pour les victimes d’allergie : l’Afeda, l'Association française d'étude des ambroisies révèle que l'an dernier ses capteurs ont enregistré une baisse des concentrations de pollens de cette plante dans le Nord-Isère. Jusqu’alors, cette espèce invasive venue d'Amérique du Nord avait tendance à se répandre chaque année un peu plus. « La baisse des concentrations avait un peu commencé en 2015, mais elle a été beaucoup plus marquée l’an dernier », commente Françoise Déchamp, la présidente de l’Afeda. Les données fournies par le capteur qui concerne le Nord-Isère montrent que la durée du risque allergique diminue dans cette zone alors que ce n'est pas le cas pour les relevés de Lyon-Bron.

L’explication ne peut être liée à la météo, il s’est donc passé autre chose, et ça pourrait être une lutte efficace. L’ambroisie est en effet un végétal honni, dont la destruction est inscrite dans le Plan national santé-environnement. Une nouvelle campagne d’éradication ne va pas tarder, puisque les nouveaux pieds d’ambroisie vont sortir de terre en avril.

Cette plante est faite pour vous faire éternuer

Un seul pied peut produire chaque jour plus de deux milliards de grains de pollen. Sachant que cinq grains dans un mètre cube d'air peuvent suffire à déclencher une crise d'allergie. En Rhône-Alpes, 6 à 12% de la population y seraient sensibles. Françoise Riotte Flandrois est allergologue au Péage-de-Roussillon et connaît bien l'ambroisie, dont « le pollen très fin se propage très loin, est facilement inhalé par la population chez qui il provoque des allergies graves, croisées parfois avec des allergies alimentaires, comme le melon et le litchi ». Il existe un traitement de désensibilisation très efficace, qu’il faut suivre pendant trois ans. Le mieux est toutefois d'empêcher la plante d'envahir le territoire.

Son élimination, avant la floraison, est une obligation, comme le rappelle Alain Moyne-Bressand. Le député de la 6e circonscription de l'Isère préside le comité parlementaire de lutte contre les espèces invasives : « dans chaque commune, une personne référente est chargée de vérifier si des terrains sont infestés par l’ambroisie. Ils en informent le maire, lequel à son tour rappelle aux propriétaires l’obligation qui leur est faite de détruire la plante.»

Sa destruction est obligatoire

Le bureau d'études Evinerude , spécialisé dans les questions environnementales, a élaboré une stratégie contre l'ambroisie à destination des collectivités territoriales. . Les communautés d'agglomération du Nord-Isère comme la CAPI et ViennAgglo en ont bénéficié. Une cartographie des zones d’infestation est réalisée, suivie d’un plan de bataille adapté à la période et à la densité de présence de la plante. Ça peut-être de l’arrachage, du fauchage ou de la destruction thermique. Une revégétalisation des terrains peut-être préconisée, car l’ambroisie a horreur d’être en concurrence avec d’autres plantes. Elle affectionne les terrains vagues, les bords de route ou la terre récemment retournée.

Dans l'agglomération viennoise, 90% des pieds d'ambroisie seraient ainsi désormais détruits. Ces dernières années l'association pour le développement de l'action socio-éducative a fait participer des jeunes à la campagne d’éradication. Cependant, Françoise Déchamp, présidente de l'Afeda, met en garde contre les dangers de l'arrachage. Car la plante démoniaque trouve le moyen de contenir des allergènes également dans ses tiges, ses feuilles et ses racines. « On a déjà vu des crises d’asthme survenir lors de l’arrachage ». Le port de gants et d'un masque s'impose donc.

Le combat est mené aussi par les agriculteurs, plus ou moins aisément selon les cultures, et la chambre d’agriculture s’est penchée sur les divers moyens dont la profession dispose pour éliminer l’ambroisie sans que les cultures en subissent le contrecoup. Quoiqu'il en soit, la lutte menée d'arrache-pied, a l'air de commencer à porter ses fruits dans le Nord-Isère.