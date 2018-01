Monistrol-sur-Loire, France

Actuellement, le centre d’enfouissement de Monistrol-sur-Loire collecte les poubelles de 40.000 habitants ( soit 10.000 tonnes par an). Il récupère également les déchets d’industrie ( 8.000 tonnes ) sur le territoire de deux communautés de communes. Et cette décharge de Monistrol pourrait être agrandie de 5 hectares et pour accueillir 575 000 tonnes de déchets supplémentaires en 10 ans.

Informés par hasard

C'est en tout cas le projet qu'ont découvert presque par hasard les riverains de ce centre d'enfouissement situé au lieu dit Perpezoux, sur les hauteurs de Monistrol en Haute-Loire. Une décharge ouverte dans les années 1970, remise aux normes dans les années 2000 et qui devait fermer définitivement dans deux ou trois ans. Mais le maire, Jean-Paul Lyonnet a un autre projet. Il a donc fait une demande pour pouvoir accueillir 30 tonnes de déchets par an. Un projet lancé en 2011 via une étude d’impact. Une manière de prendre ses responsabilités selon le maire face à la problématique des déchets. Le maire de Monistrol Jean-Paul Lyonnet se veut pragmatique. "Dites-moi où il serait intelligent de faire un centre d’enfouissement.. C’est facile de se décharger. Ou alors on se dit que l'on ne produit plus de déchets. Mais ça ne je n’y crois pas pour demain."

Enquête publique déjà lancée

L'association Perpezoux défense et respect de l'environnement, créée en 2002, est donc sortie de son sommeil après l'annonce de ce projet d'agrandissement. Les riverains eux ont l'impression de s'être fait flouer en découvrant les centaines de pages du rapport écrit par la DREAL ( la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). En découvrant aussi que l'enquête publique a déjà commencé. Le premier rendez-vous était fixé la semaine dernière ( le 23 janvier ).

L'agrandissement de la décharge est en rouge sur la carte.

Tout dans ce projet fait bondir, les habitants évidemment les nuisances pointées par Maryline Teyssier "Il y a les odeurs, notamment avec le vent d’est. On ne sait pas ce qu’on respire. Et puis, il y a des forêts où il y a des sacs partout". Il y a aussi la taille de l'extension. "Pourquoi si grande, alors qu’on veut produire moins de déchets" s'interroge un membre de l’association Renée Meysonnier. Autre incompréhension pour Catherine Namysl le manque de concertation d'information. Le président de l’association, Jean François Deville tranche : "ce projet est d'un autre âge, on peut pas laisser à nos enfants." Et de citer l’entreprise Altriom qui trie 90% de la poubelle grise.

Réunion publique vendredi 2 février

Les riverains et des Monistroliens veulent donc alerter la population et s'inquiètent. Ils organisent pour cela une réunion publique le vendredi 2 février à 20 heures au Château des Eveques à Monistrol-sur-Loire.