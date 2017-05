Mont de Marsan : derniers jours de chantier pour la place Saint Roch

Les travaux de la place Saint Roch, dans le centre-ville de Mont de Marsan, sont dans leur dernière ligne droite. Les ouvriers ont presque terminé d'installer le nouveau revêtement et l'espace devrait être ouvert au public au début du mois de juin.

Après environ un an de travaux, la place Saint Roch accueillera bientôt à nouveau du public. Débuté en août 2016, le chantier d'un coût total de 1,3 millions d'euros doit se terminer au début du mois de juin.

D'ici là, il reste quelques pavés à placer, avant d'attaquer les finitions, comme la pose d'un vernis de protection sur les dalles flambant neuves. Malgré le bruit de la scie sauteuse, quelques montois profitent des terrasses tout en observant les dernières étapes du chantier. "J'aime beaucoup la couleur" explique Laura. "C'est plus net, plus propre, plus moderne aussi!" Assis à la même table, Nicolas confirme : "ça fait du changement, et les arbres donnent un coté nature".

De la nouveauté, il y en aura aussi pour les restaurateurs. "On va enfin pouvoir faire le service en terrasse sans devoir attendre que les voitures ne soient passées" sourit Cathy, la patronne du bistrot Saint Roch. "Et puis on sera débarrassés des pots d'échappement!". Il n'y a qu'Amalric, 9 ans, qui regrette un peu l'ancienne place. "Avec le sol rouge, on pouvait mieux rouler pour faire du skateboard ou de la trottinette, et on pouvait faire des zig-zag avec les poteaux!"

"La place du village"

C'est notamment ce revêtement rouge qui a entraîné les travaux rappelle Geneviève Darrieussecq, la maire de Mont de Marsan. "Ce n'était pas la couleur le problème, mais le fait que le revêtement s'était très vite dégradé, en à peine un ou deux ans." Il fallait donc apporter un peu de fraîcheur à cet espace structurant du centre-ville. "C'est un peu la place du village, avec le marché, les bars et leurs terrasses remplies dès qu'il faut beau. C'est aussi là qu'ont lieu les fêtes de la Madeleine. C'est une place de vie!"

Pour apporter une touche de modernité, des projecteurs spéciaux ont été installés. Ils permettront de donner à la place n'importe quelle couleur, pour coller avec les événements organisés ou simplement suivre le fil des saisons.

Une fois terminée, la place Saint Roch devrait se transformer en "vitrine" de Mont de Marsan. Dès l'été 2018, elle sera le lieu d'arrivée des cyclistes qui emprunteront la future "autoroute pour vélos" qui reliera la Norvège à Saint Jacques de Compostelle en Espagne.