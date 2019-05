Montagne d'Or abandonnée, rénovation de logements, consigne : les annonces du premier Conseil de défense écologique

A trois jours des élections Européennes, le gouvernement a voulu annoncer des mesures fortes, à l'issue du premier Conseil de défense écologique, réuni ce jeudi matin. Le président Emmanuel Macron et ses ministres ont affiché leur volonté d'obtenir "des résultats concrets et rapides" sur le climat, alors que cette réunion était dénoncée par plusieurs partis d'opposition comme une tentative d'attirer les électeurs avant le scrutin de dimanche.

à lire aussi Emmanuel Macron annonce une série de mesures pour la biodiversité

Le projet de Montagne d'Or "ne se fera pas"

La principale mesure annoncée jeudi est donc l'arrêt définitif du projet Montagne d'Or en Guyane, qui prévoyait une immense mine d'or à ciel ouvert, devenu un point de fixation des défenseurs de l'environnement. "Le projet Montagne d'Or ne se fera pas", a tranché le ministre de la Transition écologique François de Rugy. Outre l'arrêt du projet Montagne d'Or, François de Rugy a expliqué qu'une réforme du Code minier imposant des contraintes environnementales aux projets miniers devrait être présentée en décembre.

« Nous avons constaté l'incompatibilité du projet minier #MontagneDor avec nos exigences de protection de l’environnement. » @FdeRugy#ConseilDeDéfenseÉcologiquepic.twitter.com/PKCa6440H4 — En Marche (@enmarchefr) May 23, 2019

Rénovation des bâtiments, consigne pour les emballages et mobilité

François de Rugy a également confirmé la mise en place d'un observatoire de l'artificialisation des sols, en vue d'un calendrier pour aller vers le "zéro artificialisation". Cet objectif implique de compenser la destruction de certaines surfaces par la restitution de zones équivalentes à la nature. Le ministre a également annoncé la création d'une consigne sur les emballages et les bouteilles plastiques, ainsi que sur l'aluminium. Elle sera prévue dans le projet de loi sur l'économie circulaire qui doit être dévoilé en juin.

Edouard Philippe a en outre annoncé de nouveaux prêts de la Banque des territoires aux collectivités à hauteur de trois milliards d'euros pour financer des projets de mobilité du quotidien et une hausse d'un milliard d'euros des prêts dédiés à la rénovation énergétique des logements sociaux.

Davantage d'aires naturelles en France

François de Rugy a par ailleurs confirmé la création ou l'extension de "plus de 20 réserves naturelles en France métropolitaine et Outre-Mer, l'objectif étant d'atteindre 30% de notre territoire faisant l'objet d'une protection". Actuellement, 22% des aires marines sont protégées et 29,5% des terres émergées, dit-on à l'Elysée.

Un "budget vert" pour le gouvernement ?

Le gouvernement va également mettre en oeuvre une "démarche de budget vert" en évaluant ses décisions budgétaires au regard des engagements environnementaux. Selon François de Rugy, le "déficit d'investissement verts" est de l'ordre de 20 milliards d'euros par an. "Nous voulons faire en sorte que l'impact de nos décisions budgétaires soit systématiquement passé au crible de nos engagements internationaux en matière de préservation du climat" et "pour chaque mesure déterminer quelle est l'efficacité ou non de la dépense publique", a-t-il ajouté.

Fin des forages pétroliers, aides à l'isolation, au changement de voiture, de chaudière, fin du charbon : nous sommes les 3e plus ambitieux d'Europe pour le climat. Les 1ers résultats : -4,5% d'émissions de CO2 en 2018. Beaucoup reste à faire mais nous sommes sur la bonne voie ! pic.twitter.com/2U4o37glzk — François de Rugy (@FdeRugy) May 23, 2019

Ce Conseil de défense ne sert qu'à "brasser de l'air" pour Greenpeace

Cette réunion a été tancée par l'opposition, mais aussi par plusieurs ONG. "Ce Conseil de défense ne sert à rien d'autre qu'à brasser de l'air", a immédiatement dénoncé Greenpeace. "Le gouvernement radote" car il n'a annoncé "aucune mesure chiffrée ni aucune politique structurante" et seulement rappelé des engagements déjà connus tout en menant un "double discours", selon l'ONG.

1er Conseil de défense écologique : le @gouvernementFR n’a annoncé aucune mesure chiffrée ni aucune politique structurante. Il n’a fait que radoter sur des engagements déjà connus. Et le double-discours continue. #MontagneDor



Notre réaction ➡️ https://t.co/KnajjhQyCZ — Greenpeace France (@greenpeacefr) May 23, 2019

Emmanuel Macron est régulièrement accusé par ses détracteurs de tenir de grands discours sur l'écologie, avec des slogans comme "Make our planet great again", mais sans qu'ils soient suivis d'effets. Annoncé le 25 avril dans le cadre des mesures post-Grand débat, le Conseil de défense écologique, présenté comme "l'outil décisionnel ultime", se réunira de nouveau à la mi-juillet.