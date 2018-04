Chamonix, France

Sur les réseaux sociaux, des photos et des vidéos de coulées et d'avalanches circulent ces derniers jours. Cela n'a rien d'extraordinaire en cette période de l'année. Début avril, les températures remontent, l'isotherme zéro aussi, la neige fond, les pentes se purgent. Mais cette année, les cumuls de neige sont tels que la purge est plus spectaculaire, et même plus dangereuse dans certains secteurs. D'où certains secteurs fermés aux randonneurs et skieurs.

Des domaines skiables sont contraints de fermer certaines pistes situées sous des pentes particulièrement chargées. Même si ça n'est pas forcément visible d'en bas à l’œil nu. Le responsable du domaine de ski nordique de Champagny-le-Haut, situé en fond de vallée, a pris cette décision il y a une semaine. Son directeur est bien conscient que les apparences peuvent être trompeuses: " Quand vous êtes au départ des pistes, dit Benoît Souvy, vous regardez les premières pentes, elles sont purgées. Les gens ne comprennent pas pourquoi on ferme le fond de vallée. C'est tellement une balade agréable à pied, en skis de fond, en raquettes. Ils ne se rendent pas compte que le sommet des montagnes avoisinantes peut atteindre 3000 mètres d’altitude. Et là-haut, on a peut-être deux à trois mètres de neige".

Vendredi dernier, les responsables du domaine nordique sont montés voir le fond de vallée, ils ont constaté qu'une grosse coulée avait traversé la piste de ski de fond et le sentier de randonnée (tous les deux fermés).

Samedi dernier une avalanche de printemps, mêlant neige, terre et cailloux à Val d'Isère au-dessus du Fornet. Personne en dessous heureusement. - Benoît Launay / © Radio TV Val d’Isère

A Chamonix la mairie interdit l'accès au site d'escalade des Gaillands pour les mêmes raisons. De gros cumuls de neige sont prêts à se décrocher tout en haut, mais ça n'est pas visible d'en bas. L'association de prévention des risques en montagne, La Chamoniarde, met en garde les marcheurs, randonneurs, skieurs, grimpeurs, sur ses réseaux.

Avec des cumuls de neige autour de quatre mètres en ce moment à 2 000 mètres d'altitude, le printemps risque d'être long pour les secouristes.