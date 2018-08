Et si vous passiez gratuitement la nuit dans une "tiny house" itinérante ? C'est possible cet été autour de Montauban (Tarn-et-Garonne) grâce à l'association Aviada qui cherche à promouvoir l'éco-construction, et à faire réfléchir sur l'habitat en réduisant au maximum l'empreinte écologique.

Albefeuille-Lagarde, France

C'est une petite boîte de quelques mètres carrés qui fait face au Tarn, sur la place du 19 mars 1962, à Albefeuille-Lagarde. 16 mètres carrés très exactement d'habitation réalisée en éco-construction, c'est à dire en respectant au mieux l'écologie, notamment grâce au choix de matériaux naturels ou recyclés. Depuis le début de l'été, à Montauban et dans plusieurs communes alentour, l'association Aviada s'attache à promouvoir ce mode de rénovation ou de construction grâce à une de ses réalisations : une "tiny house", littéralement une minuscule maison, construite en seulement deux semaines. Visitable tous les jours de 11h à 18h jusqu'au 19 août à Albefeuille-Lagarde, le projet attire un nombre croissant de curieux.

Des matériaux biosourcés ou recyclés

A l'intérieur comme à l'extérieur, la maison tente de limiter au maximum l'empreinte écologique de la construction. Du bois, des isolants provenant de matières recyclées comme du papier journal ou des veux vêtements, notamment des jeans. Tout ceci en utilisant le moins de matériau possible. "Plus on réduit l'espace, moins l'empreinte est importante", justifie Anaïs Bayeul, la médiatrice qui fait les visites pour l'association Aviada. "La construction de bâtiment est une des plus grandes productrices de CO2", explique-t-elle.

La tiny house a une surface de 16 m² en comptant la mezzanine, et peut accueillir de 2 à 4 personnes. © Radio France - Sarah Mansoura

La maison est entièrement autonome en énergie grâce à des panneaux photovoltaïques sur le toit. © Radio France - Sarah Mansoura

Une maison itinérante pour repenser l'habitat

"Il y autant de tiny houses qu'on veut", explique Anaïs Bayeul. "L'idée c'est de promouvoir l'éco-construction, de faire réfléchir les gens sur l'habitat, notre manière de consommer ; cette maison est un prétexte". A l'intérieur, une bibliothèque remplie d'ouvrages et de magazines sur l'écologie, les déchets, la construction, pour sensibiliser les habitants d'une nuit.

De la documentation est proposée aux visiteurs pour les sensibiliser à l'écologie. © Radio France - Sarah Mansoura

Et cela fonctionne : Ivraie, qui a passé la nuit à l'intérieur avec son mari et ses enfants, revient avec un livre emprunté dans cette bibliothèque, qu'elle tenait absolument à terminer. "J'ai adoré. Mon mari ne veut pas du tout vivre ici, il rêve d'un salon de 300m² ! Mais je voulais lui faire prendre conscience du fait qu'il consomme mal". Cette mère de famille n'a donc eu aucun mal à se faire aux toilettes sèches ou aux produits ménagers à base de vinaigre.

La tiny house, pesant 3,4 tonnes avec tout son équipement à l'intérieur, peut être remorquée. © Radio France - Sarah Mansoura

Pour donner envie aux visiteurs de passer une nuit dans la tiny house, l'association s'est installée dans un cadre plutôt... bucolique. © Radio France - Sarah Mansoura

Plus qu'un mobile home écologique, ce tuype d'habitation se veut comme une inspiration. Pour montrer que pour certains, cet habitat est possible à l'année. Le marché décolle tout doucement. De plus en plus de constructeurs se développent sur ce créneau. Pour une tiny house similaire à celle-ci, il faut compter environ 15 000 euros, et 5 000 euros de plus si vous voulez la remorquer. La tiny house sera aussi disponible pour visites à Lamothe-Capdeville (du 31 août au 9 septembre) et sur le parvis d'Eurythmie à Montauban (du 21 au 30 septembre). Réservations possibles sur le site d'Aviada.