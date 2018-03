Montbrison, France

"C'est tellement dommage, si les quais sont réaménagés, ça pourrait être aussi beau qu'Annecy-le-Vieux", commentent ces deux Ligériennes de passage à Montbrison. C'est effectivement ce qui se profile et la référence que cite aussi le maire de la ville sous-préfecture, Christophe Bazile, qui continue ainsi les travaux d'embellissement de la commune.

Des arbres et des terrasses

Depuis la mi-février, des travaux ont débuté quai de l'Astrée, une partie du parapet a disparu. À terme, début juillet, il n'en restera que la couvertine en pierres et la structure métallique laissera voir le Vizézy, la rivière qui traverse Montbrison et se ferait presque oublier en contre-bas des voitures.

Cet été, les véhicules ne pourront plus s'y garer en épis et les piétons pourront à nouveau flâner le long de la rivière. Des arbres ponctueront leur promenade, comme c'était le cas avant. Montbrisonnais et touristes pourront aussi s'attabler à une des trois terrasses qui surplomberont le Vizézy. La rivière elle-même sera aussi plus habillée avec une végétation plus pérenne.