Montelimar bat un record absolu de sécheresse sur les dix premiers mois de 2017

Le mois d'Octobre a été un des plus sec jamais enregistré en Drôme et en Ardèche. Le déficit de pluie est de 90% par rapport à un mois d'octobre normal.

2017 sera-t-elle l'année la plus sèche jamais enregistrée? On en prend le chemin. Il tombe en moyenne 900 millimètres d'eau à Montélimar par an. Depuis le premier janvier, il n'est tombé que 392 millimètres. Il faudrait qu'il tombe 500 millimètres en Novembre et Décembre pour parvenir à la moyenne. Difficile quand on regarde les prévisions saisonnières de Météo France. Elles prévoient des mois de Novembre, Décembre, Janvier plutôt secs dans le sud de la France.

Octobre 2017 a été à nouveau un mois très sec en Drôme et en Ardèche

A Montélimar, il est tombé en Octobre 1,4 millimètres de pluie alors que la moyenne est de 136. Là encore un record absolu est tombé. Le mois d'octobre le plus sec avait été en 1921 avec 3,1 millimètres. A Saint-Marcel-lès-Valence, Die, Privas, Aubenas ou la Chapelle-en-Vercors, octobre 2017 est le deuxième mois d'octobre le plus sec depuis que Météo France fait des relevés. La situation est la même dans le nord de nos deux départements: à Peaugres, il est tombé 10 millimètres de pluie contre une moyenne de 106 Millimètres.

Des prévisions saisonnières pessimistes

Il devrait pleuvoir ce week-end. 40 millimètres estimé sur nos deux départements, un peu plus sur la montagne ardéchoise, rien qui puisse mettre un terme à la sécheresse. Les prévisions saisonnières de Météo France sur les mois de Novembre, Décembre, Janvier sont assez pessimistes. Le début d'hiver devrait être plutôt sec.