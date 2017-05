Montélimar : des nichoirs pour les mésanges afin de lutter contre la pyrale du buis

La ville de Montélimar a fait installer, ce mercredi matin, dans le jardin public du centre-ville des nichoirs pour les mésanges. Elle espère que ces oiseaux qui mangent énormément de chenilles pourront lutter contre la pyrale du buis qui a ravagé 80% du buis sur la commune.

80% du buis ravagé par la pyrale à Montélimar

La pyrale du buis est de retour. La pyrale a ravagé 80 % du buis à Montélimar. La commune est en train de remplacer ce buis mort par d'autres arbustes mais cela a un coût. "On voit du buis mort et sec dans de nombreux quartiers de la ville" explique Catherine Autajon, adjointe au maire chargée de l'environnement.

"Pour remplacer ces buis anéantis par la pyrale, c'est un budget d'environ 10.000 euros cette année".

Trois nichoirs pour les mésanges installés au jardin public

Un des trois nichoirs pour les mésanges installés, ce mercredi matin, da,s le jardin public de Montélimar, pour tenter de lutter contre la pyrale du buis. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les mésanges sont des oiseaux qui mangent énormément de chenilles de différentes sortes, notamment processionnaires et des chenilles de la pyrale du buis. Montélimar a donc fait installer, ce mercredi matin, trois nichoirs pour attirer ces mésanges dans le jardin public du centre-ville afin de lutter contre la pyrale.

"Un couple de mésanges, en période de nidification, peut manger jusqu'à 500 insectes par jour"

Ces nichoirs en bois ont été fabriqués et posés par des élèves du C.E.F.A, l'école forestière de Montélimar.

"On a réalisé ces nichoirs avec nos élèves et on a fait attention que l'entrée du trou soit bien comprise entre 28 et 33 millimètres pour que les mésanges puissent entrer mais pas tous les oiseaux" explique Christian, enseignant au C.E.F.A de Montélimar.

"C'est une lutte écologique contre la pyrale, juste la nature qui sauve la nature !"

"On espère que ces couples de mésanges qui sont se font de plus en plus rares vont revenir dans le parc, faire des petits et manger beaucoup de chenilles de la pyrale du buis" explique Eric Pignatel, responsable du service espaces verts de la ville de Montélimar.

La mésange : "pas une solution d'avenir contre la pyrale"

Ces nids pourraient faire revenir des mésanges de moins en moins nombreuses. Mais les mésanges sont loin d'être la solution miracle contre la pyrale. "Les chenilles de la pyrale ne sont pas du tout les préférées de la mésange" explique Denis Bec, responsable technique à la FREDON, la Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles en Rhône-Alpes. "On ne voit pas de présence importante d'oiseaux qui viennent consommer ces chenilles de la pyrale du buis".

"Les mésanges peuvent prélever quelques chenilles sur les buis mais ce ne sont pas ses chenilles préférées, elles viennent rarement"

"Il y a de la buxine dans le buis et donc dans les chenilles qui en mangent et cela pourrait être toxique pour les prédateurs comme les mésanges" explique Denis Bec.

"La prédation des oiseaux sera tellement faible sur les chenilles de la pyrale que cela n'enrayera absolument pas le développement du ravageur, ce n'est pas une solution d'avenir"

Il faut donc multiplier les différents moyens de lutte contre la pyrale du buis mais aucune solution à grande échelle efficace n'a, pour le moment, était trouvée.