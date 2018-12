Montigny-Lès-Metz équipe ses trottoirs de cendriers uniques en France

Montigny-lès-Metz, France

La ville de Montigny-Lès-Metz a décidé de s’adapter au réflexe des fumeurs, celui de jeter son mégot par terre. Elle a donc installé depuis le mois d’octobre quatre cendriers de sol pour lutter contre cette pollution.

Le cendrier de sol est vidé toutes les semaines. © Radio France - François Pelleray

Pour les repérer, il faut d'abord chercher les flèches blanches, peintes elles aussi sur le sol. Elles mènent à une grille qui se fond dans le paysage. Le responsable de la maintenance des espaces publics et de la propreté, Sébastien Viceconti, décrit un système novateur et pourtant simple : "C’est un carré de 40 cm de côté, enterré dans le trottoir, le fond est percé pour évacuer l’eau de pluie. Les agents vident ces cendriers toutes les semaines. On étudie un système pour livrer ces mégots à une entreprise qui les recycle pour faire du plastique".

C’est de la bonne écologie (Stéphane, un fumeur)

Quatre cendriers de sol ont été installés, tous dans la rue de l'hôtel de ville, la plus commerçante. Devant un bar, Yves et Stéphane fument une cigarette. Ils sont d'emblée convaincus par cette innovation : "C’est génial parce qu’on est tous tentés de jeter nos mégots dans les bouches d’égouts mais ça ne va pas parce que ce n’est pas géré derrière. Ça c’est de la bonne écologie citoyenne. On peut vraiment faire quelque chose d’utile en jetant au bon endroit. Maintenant, avec ce système on peut sanctionner ceux qui ne jettent pas dans les cendriers parce qu’on apporte une réponse à ce problème".

Montigny-Lès-Metz a reçu le label "Ville éco-propre" décerné par l'association des villes pour la propreté urbaine. © Radio France - François Pelleray

Un mégot jeté dans les égouts termine dans la mer

Certes, il n'y a que quatre cendriers de sol, tous dans le centre de Montigny-Lès-Metz, mais six autres verront le jour en 2019 : "Dans les endroits comme aux abords des commerces, des collèges, des lycées", conclue Sébastien Viceconti.

Un mégot jeté dans une grille d'égout termine dans les rivières puis dans les mers. Il lui faut 12 ans pour se dégrader totalement, à moins qu'il ne soit mangé par un animal avant.