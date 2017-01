A Montpellier, du compost contre un sapin de Noel

Comme chaque année la métropole de Montpellier (Hérault) récupère les sapins de Noel après les fêtes. Les habitants qui les rapportent reçoivent en échange un bon donnant droit à cinquante litres de compost.

Dans le cadre de sa politique de valorisation des déchets , Montpellier Méditerranée Métropole renouvelle l'opération sapin de Noel. Jusqu'au 31 janvier, à la station de compostage de Grammont ou dans l'un des vingt Points Propreté, les habitants sont invités à déposer leur arbre.

C'est ce qu'a fait Brigitte , une Montpelliéraine . Elle a acheté, pour cinq euros, un sac doré ( au profit de Handicap International), elle a glissé son sapin dedans puis l'a chargé dans le coffre de sa voiture.

Brigitte qui sort le sapin de sa voiture © Radio France - Sébastien Garnier

Malgré le sac, il y a des aiguilles partout mais il suffit de donner un coup d'aspirateur et la voiture est propre ( Brigitte )

A la station de compostage les sapins passent dans un broyeur puis les petits morceaux sont disposés en tas de plusieurs mètres de haut (des andains de maturation) avant d'être transformés en compost.

L'objectif de l'opération est de dissuader les habitants d'abandonner leur sapin dans la rue, ce qui est interdit, tout en sensibilisant à la valorisation des déchets.

Le broyeur de sapin © Radio France - Sébastien Garnier

Ne pas rapporter son sapin peut coûter cher

En théorie si on jette son sapin dans la rue, on risque une amende mais dans les faits c'est rarement le cas et le camion poubelle fini toujours par le ramasser.

Si on habite en centre ville et qu'on a pas de voiture c'est sûr que c'est compliqué ( Florian chargé des déchets à Grammont)

Certains le dépose dans la forêt mais là encore ce n'est pas une bonne idée. Le conifère et ses aiguilles peuvent être nocifs pour les sols forestiers. L'Office national des forêts rappelle que ceux qui abandonnent leur sapin dans un sous-bois sont passibles d'une amende, pouvant aller jusqu'à 150 euros.