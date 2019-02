Montpellier supprime totalement les barquettes en plastique de ses cantines scolaires

Montpellier, France

Petite révolution sur les tables des cantines montpelliéraines. Depuis ce lundi 10 février, il n'y a plus aucune barquette en plastique pour transporter et servir les repas dans les 86 restaurants scolaires de la ville. Elles sont désormais 100% bio-compostables, ce qui fait de Montpellier la première grande ville en France à se passer du plastique dans ses cantines. "C'est d'abord un plus pour la santé des élèves. Les barquettes bio-compostables ne délivrent pas de molécules susceptibles de perturber leur système endocrinien", souligne Marie-Hélène Santarelli, adjointe au maire déléguée à l'alimentation durable.

Des barquettes transformées en biogaz

À la fin des repas, les barquettes sont collectées puis recyclées au sein de l'usine de méthanisation Amethyst. Elles sont transformées en biogaz ou compost.

"L'éducation des élèves passe aussi par l'assiette." - Sonia Kerangueven, adjointe déléguée à la réussite éducative

Le remplacement des barquettes coûte 60.000 euros par an à la municipalité de Montpellier.