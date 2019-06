Montpellier ville la mieux armée pour lutter contre la canicule grâce aux espaces arborés

Montpellier est la ville de France de plus de 200.000 habitants qui possède le plus d'espace arboré par habitant. Un bon moyen de lutter contre la canicule. Un classement établi par une start-up qui a travaillé avec des photos IGN. Toutes les communes de France y sont recensées.

Montpellier - France

Montpellier serait la ville de France la plus armée pour affronter la canicule car la plus arborée. Plus il y a d'arbres et plus il y a d'ombre pour se protéger de la chaleur, la végétation rafraîchit l'air et régule l'effet d'îlot de chaleur. Ce classement a été établi par Kermap, une start-up qui recense les villes les plus vertes de France.

Montpellier est donc première sur 11 villes de plus de 200.000 habitants. Elle dispose en effet de 43 m2 d'espace arboré par habitant, contre 9 pour Paris (ville la moins bien classée), 13 pour Lyon (avant dernière), 42 pour Nice ou Toulouse (deuxième et troisième derrière Montpellier).

Ce classement a été établi grâce aux photos aériennes grâce aux photographies aériennes haute résolution de l’Institut Géographique National, la startup Kermap, spécialiste de l'analyse d'imagerie satellite, analyse et cartographie la trame arborée urbaine de chaque ville. Les informations communiquées sont disponibles pour l’ensemble du territoire national.

Le fonctionnement est simple : chaque utilisateur peut chercher la ville de son choix et avoir accès aux résultats en fonction de 4 critères :

- la densité de patrimoine arboré urbain,

- la densité de patrimoine arboré sur la commune,

- le nombre de terrain de football,

- la densité par habitant.

La végétation arborée régule l'effet d'îlot de chaleur, rafraîchit l'air et garantit des espaces ombragés. Elle permet de :

- refroidir l'air de 2 à 8 ºC dans les zones urbaines ;

- de réduire les besoins en climatisation ;

- de constituer d'excellents filtres pour les polluants urbains et les particules fines ;

- de conserver le carbone et atténuer les effets du changement climatique.