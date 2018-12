Moratoire sur la taxe carburant : " Ce n'est pas comme ça qu'on préservera l'avenir de nos enfants!" réagit Noël Mamère

Dès l'annonce du moratoire par Matignon ce mardi matin, Noël Mamère a réagi déplorant l'abandon de cette taxe sur les carburants qu'il défendait lui-même depuis plus de 10 ans au sein de son groupe politique.

Bordeaux, France

"Ce n'est malheureusement pas une surprise" : voilà la réaction de Noël Mamère, lorsqu'il a appris ce matin dans la matinale de France Bleu Gironde dont il était l'invité, ce moratoire du gouvernement concernant la taxe carburant. L'ancien député-maire de Bègles faisait partie avec les Verts des rares personnalités politiques à ne pas avoir demandé son retrait ces derniers jours.

Ce n'est pas comme ça qu'on va préserver l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants, malheureusement, le gouvernement a trop attendu dans cette crise et il se retrouve pris au piège, obligé de reculer sur ses mesures les unes après les autres.

L'ancien député-maire de Bègles, retiré de la vie politique depuis Juin 2017, s'empresse de préciser qu'en complément de cette taxe, il faut absolument aller chercher l'argent "là ou il se trouve" : rétablir l'impôt sur la fortune dans un premier temps et mettre en place la progressivité de l'impôt. "On pourrait aussi poursuit-il taxer le kérosène pour les avions comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis". Ces mesures là permettraient de rétablir le sentiment de justice fiscale qui manque cruellement et qui fait partie des revendications des gilets jaunes. "Il faut conclue-t-il des signaux forts si l'on veut sortir de notre dépendance au pétrole"