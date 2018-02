Les températures attendues sont inhabituelles aussi tard dans l’hiver. Météo France prévoit des minimales de -6 à -10°C sur une grande moitié Est, et de -2 à -6°C sur l’Ouest. Seul le pourtour méditerranéen devrait garder des températures positives, mais de la neige est attendue dans le Sud-Est, avec les premiers flocons dans la nuit de dimanche à lundi dans le Var et lundi dans les Bouches-du-Rhône. Les journées les plus froides devraient être mardi et mercredi.

Attention à ces températures car à cause de la bise qui pourra souffler jusqu’à 60 km/h par endroits, le froid ressenti devrait atteindre -12 à -18 °C, voire -25°C en montagne. La température ressentie est variable d’une personne à l’autre, mais tient compte du vent qui balaye la couche isolante d’air chaud fabriquée par le corps à la surface de la peau.

Sur la grande moitié Nord, le froid pourrait s’installer jusqu’à la fin de la semaine. Si vous vivez au Sud, un simple "coup de froid" est à prévoir, avec un redoux à partir de mercredi, accompagné de chutes de neiges.

La France en alerte

37 départements ont activé leur plan grand froid vendredi, créant plus de 3.000 places d’hébergement supplémentaires. Par exemple, Strasbourg a ouvert ce vendredi un nouveau gymnase pour accueillir les personnes sans abri. Mais certaines personnes restent à la rue, et souffrent du froid. A Valence, un SDF est mort la nuit dernière, et il se peut que les températures très basses soient à l’origine de son décès. Une femme a été retrouvée ce samedi dans la Loire en hypothermie, souffrant de gelures sévères. Elle avait, selon ses dires, passé deux jours dans la neige.

Attention également aux personnes âgées et aux nourrissons. Les autorités sanitaires conseillent de les garder au chaud, à l’intérieur. L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) appelle tout un chacun à limiter sa consommation d’énergie entre 18 et 20h. Enfin, les professionnels de secours rappellent le danger des intoxications au monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore, mais mortel, qui peut être dégagé par des chauffages de fortune.

Des professionnels préparés

Chez les cultivateurs, certains sont plus inquiets que d’autres pour leur production. Par exemple, pour certains maraîchers, le froid arrive au bon moment. Idem pour certains viticulteurs, qui estiment que ce froid devrait empêcher la vigne de démarrer trop tôt, et donc de geler au mois d’avril, comme l’année dernière.