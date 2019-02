Moselle : alerte rouge à la pollution samedi

Moselle, France

Le beau temps et la douceur font leur grand retour ce week-end sur la Moselle, avec du soleil et des températures annoncées jusqu'à 15°.

Une météo printanière qui s'accompagne malheureusement d'un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines.

Atmo Grand Est, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air dans la région, a déclenché le seuil de recommandation (orange) pour vendredi, et le seuil d'alerte (rouge) pour samedi.

La Moselle est placée en alerte rouge pour samedi - Atmo Grand Est

"Les conditions atmosphériques stables rencontrées depuis plusieurs jours favorisent l'accumulation progressive des particules" décrit Atmo Grand Est dans son communiqué. Ces particules sont majoritairement issues de combustion de chauffage et/ou de moteurs de véhicules. "Ce type d’épisode est souvent associée à un taux d’oxyde d’azote également élevé, notamment en proximité des axes routiers."

Cet épisode de pollution pourrait durer. Selon Météo-France aucune évolution des conditions atmosphériques favorisant la dispersion des polluants n'est attendue avant plusieurs jours.

Évitez les efforts en plein air

Cette alerte s'accompagne de plusieurs recommandations à destination des personnes les plus sensibles, telles que les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.