Moselle : jusqu’à 100 tonnes de déchets ramassés au bord des routes départementales

Entre 75 et 100 tonnes, c’est le poids des déchets ramassés chaque année, uniquement au bord des de routes départementales de Moselle. La campagne de ramassage vient de commencer. On trouve de tout, du gobelet au matelas.

Chaque année, à la sortie de l’hiver, un grand nettoyage est fait au bord des routes, avant le fauchage du printemps. En Moselle, 270 agents du département ne font que ça pendant deux semaines. Ils ramassent entre 75 et 100 tonnes, le long des 3.000 et quelques kilomètres de routes départementales.

Denis est en plein nettoyage sur un rond-point de la ZAC d'Augny, au pied de l'A31. C'est un secteur où le flot de voitures est incessant avec de gros magasins, des restaurants et des fast-foods tout autour. Avec sa pince dans une main et un sac poubelle dans l'autre, Denis a à peine le temps de lever le nez : "il y a beaucoup de bouteilles, en plastique, en verre, des canettes de bières métalliques, beaucoup de paquets de cigarettes et beaucoup de papiers du fast-food voisin. Mais ça dépend des routes, hier on a eu entre Verny et Metz que des préservatifs, encore emballés ! En revanche, ce matin, j’ai trouvé six montres en parfait état, elles sont pour moi !"

Parmi les bonnes surprises, il y a eu également un téléphone et une tablette qui fonctionnaient. A l’inverse, le pire pour les agents, ce sont les bouteilles des chauffeurs routiers qui leur servent de toilette. Et c'est comme ça depuis 43 ans, Denis a de l'ancienneté. Il constate que les bords de routes sont de plus en plus sales : "de toute façon, vous avez des gens qui disent qu’on est payé pour faire ça, pour ramasser. Ça me met en colère. On devrait revenir 40 ans en arrière où on allait acheter de la crème avec son bocal et où les bouteilles en verre étaient consignées".