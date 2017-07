Mouflon corse : chronique d'une mort annoncée ?

Natalité en berne, mortalité élevée : le mouflon corse est en danger. En cause, le dérangement humain, mais surtout le réchauffement climatique.

30 naissances pour 100 femelles dans le Cintu, seulement 14 dans le massif de Bavella. L'indice de reproduction de ce mammifère emblématique de l'île inquiète les spécialistes. S'il est à peine suffisant du côté d'Ascu pour stabiliser la population, il est en revanche alarmant à Bavella où les mouflons pourraient disparaître d'ici une trentaine d'années à peine.

S'ils sont perturbés par une présence humaine de plus en plus nombreuse en montagne, les mouflons sont surtout victimes du réchauffement climatique. Des sécheresses de plus en plus fréquentes qui raréfient leur nourriture. Ces derniers mois, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont découvert des bêtes sous alimentées, en-dessous de leur poids normal, certaines mourantes.

En plus du manque de nourriture, la chaleur favorise le développement des parasites, comme les tiques, qui affaiblissent les mouflons.

Les explications de Pierre Benedetti de l'office nationale de la chasse et de la faune sauvage