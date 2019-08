Moulins : ils récoltent 225 kilos de déchets à l'appel de deux lycéens

Louane et Maxence, 16 ans, ont lancé sur les réseaux sociaux l'idée d'une collecte de déchets à Moulins.

Moulins, France

Louane et Maxence pensaient se lancer seuls le défi de ramasser un maximum de déchets dans leur ville de Moulins. Ils ont finalement publié un appel sur les réseaux sociaux et les voilà, ce lundi après-midi, tout étonnés d'avoir réunis une soixantaine de volontaires.

Un après-midi de ramassage de déchets dans Moulins à l'initiative de deux lycéens. Copier

La ville a été quadrillée en douze zones à nettoyer. © Radio France - Juliette Micheneau

A 16 ans, les deux lycéens moulinois se sont inspirés du phénomène "Fill the bottle", le challenge écolo qui enflamme les réseaux sociaux. "Pas mal de gens récupèrent des mégots dans des bouteilles", explique Maxence. "On s'est dit qu'on allait faire pareil avec tous types de déchets". Louane se réjouit de voir qu'ils ont convaincu jusqu'aux mamies venues avec leurs petits-enfants. Pour l'adolescente s'est bien à la jeunesse de se mobiliser. "C'est pour notre avenir à nous et celui de nos enfants donc c'est à nous de s'en charger".

Ces cinq écoliers ont ratissé le secteur de l'hôpital de Moulins. © Radio France - Juliette Micheneau

L'appel à ramasser les déchets lancé par deux lycéens moulinois est parti d'un défi sur les réseaux sociaux. Juliette Micheneau Copier

225 kilos de déchets ramassés

Même les officiels ont suivi puisque la mairie de Moulins et le Sictom Nord-Allier ont fourni les sacs poubelles et le camion pour transporter le fruit de la collecte à la déchetterie.

Au total 225 kilos de déchets ramassés dans tous les secteurs de la ville en une après-midi, dont énormément de mégots.