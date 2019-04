Moustique es-tu là?

Hérault, France

Saviez-vous qu'il y a des moustiques d'hiver et des moustiques d'été ?

Si vous habitez près des étangs littoraux ou si vous êtes allés à la plage ces derniers jours , vous avez peut être rencontré un Aedes Detritus, c'est le nom du moustique hivernal qui vit, se reproduit dans les marais d'eau salée. C'est un moustique qui fait un petit centimètre, qui a le corps rayé et de longues pattes fines . C'est un moustique peu invasif mais qui peut se déplacer sur un périmètre de plusieurs kilomètres et qui comme tout moustique qui se respecte peut piquer l'homme . Il n'est pas porteur de maladie .

"L' Aedes detritus, le moustique hivernal", Reda Tounzi, Responsable Agence Montpellier de l' EID Copier

La sècheresse est l'ennemi du moustique

Quant à son cousin estival, l'aedes caspus, l'espèce la plus répandue dans les zones littorales ou il y a des étangs , des marais, son habitacle et lieu de reproduction, bonne nouvelle , il n'est pas encore de sortie . L' Entente Interdépartementale de démoustication surveille les gîtes à moustique quasi-quotidiennement et a déja effectué quelques traitements .Les gîtes à moustiques sont les lieux de ponte, où les oeufs attendent une mise ne eau pour éclore, mise en eau naturelle avec la pluie ou par les cours d'eau ou retenues d'eau qui alimentent les étangs. "A ce jour , en raison de la sécheresse, les gites à moustiques sont secs, le niveau d'eau dans l’étang de l'or entre Mauguio et La Grande Motte est 40 centimètres en dessous du niveau habituel en début de printemps," explique Réda Tounsi, responsable de l'agence opérationnelle Montpellier Frejorgues de l' EID.

Pas de moustique tigre pour l'instant, mais ce moustique arrivé en France il y a 10 ans , qui a colonisé tous les départements au sud de la France est une espèce tropicale, qui a besoin de très peu d'eau pour éclore. A l' Entente Interdépartementale de Démoustication, on prévoit la sortie des premiers spécimens pour la fin du mois . "S'il n'y en a pas eu jusqu'à présent, alors qu'il a fait chaud, c'est parce qu'il lui faut une amplitude de jour importante, ce qui n'était pas le cas en février " explique Grégory L'ambert, en charge de sa surveillance a l' EID. Il rappelle que le meilleur allié du moustique tigre : c'est l'homme . Reprenez dès maintenant les bonnes habitudes ." videz les coupelles, pas d'eau au fond des arrosoirs , dans les jouets des enfants restés dehors. "