Mulhouse : 25 panneaux recouverts pour dénoncer l'omniprésence de la publicité

Mulhouse, France

25 panneaux publicitaires ont été recouverts ce week-end à Mulhouse, par des slogans anti-pub. L'objectif : dénoncer l'omniprésence de celle-ci dans la vie de tous les jours.

Cette action a été menée par le groupe local de Résistance à l’Agression Publicitaire de Mulhouse, qui s’est créé le 29 septembre 2018, à l’issue de la marche pour le climat. Les membres de ce collectif sont partis à vélo le matin, pour recouvrir des panneaux publicitaires. Leur action a été ciblée du côté du Nouveau Bassin, avenue du Président Kennedy ou encore Porte Jeune.

Une action non-violente et militante contre la publicité

Pour recouvrir les panneaux publicitaires, les militants étaient punis de chutes de papier récupérés, de scotch réputé pour ne pas laisser de traces.

On peut lire sur les affiches des slogans tels que : "M comme Malbouffe", "Paris, ville lumière, Mulhouse ville écrans" ou encore des citations littéraires.

Du scotch sur des panneaux publicitaires - RAP 68

Du lierre sur des panneaux - RAP 68

L'objectif du collectif est de "lutter de manière non violente contre les effets négatifs de la publicité sur la société et l'environnement, tout en réalisant un travail de sensibilisation et d’information des citoyens."