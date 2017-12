Les pompiers sont intervenus près de 200 fois ce lundi après le passage de la tempête Ana. Pluie et vents violents ont touché tout particulièrement le Cotentin et le centre Manche. Pas de victimes mais des dégâts matériels.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Ce lundi matin quelques centaines de personnes étaient privées d'électricité dans la Manche. Des fils et des branches tombés à terre. Vers 11H à Cherbourg sur le site de naval Group ce sont des morceaux de toiture qui se sont arrachés d'une nef d'environ 20 mètres de haut. La cinquantaine de salariés n'est pas revenue sur le site ce lundi après-midi. A Brix l'église et l'école ont été inondées. Et des rues étaient uniquement accessibles en bottes comme à Valognes. Plus loin sur Saint-Lô c'est un glissement de terrain qui a détruit un pan de mur d'environ deux mètres de large rue de la Petite Suisse. Et La Dollée a également débordé.

La tempête Ana qui a aussi touché le secteur de Granville. Ce dimanche le vent a fait exploser la bulle en toile du terrain de tennis Louis Dior. Des tuiles se sont envolées du groupe scolaire Sévigné. En tout, 35 mm d'eau sont tombés sur le bassin granvillais pendant ces deux jours. Dans le Coutançais, les cours d'eau montent, notamment à Gavray où la Sienne et la Bérence sont sous surveillance. A Cherbourg la Divette, fleuve côtier, réputé pour ses accès de colère, est sorti de son lit. Mais la côte d'alerte n'a pas encore été atteinte. A noter que des chemins de halage aux abords de la Vire ont été fermés. Et une dizaine de routes du réseau secondaire ont été coupées à la circulation. En revanche dans un communiqué la préfecture de la Manche signale qu'il n'y a aucun risque de submersion marine. Enfin, à Bricquebec, une dizaine d'habitants ont été évacué de la cité HLM de la Chaussée. L'eau commençait à envahir les maisons. Les habitants ont été relogés. Rassurez-vous la dépression qui se trouve à l'est du Havre s'éloigne actuellement en remontant vers le Nord de la France. Mais la prudence reste de mise. La tempête Ana ne va pas se calmer avant demain mardi