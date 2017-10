Muttersholtz, capitale de la biodiversité 2017

Après Rennes, Strasbourg ou Lille, la commune bas-rhinoise de 2000 habitants devient la capitale française de la biodiversité 2017.

Depuis 40 ans, la ville de Muttersholtz met en place un certain nombre de mesures favorisant la biodiversité. Sa maison de la Nature accueille tous les types de public pour les former aux comportements respectueux de l’environnement. Une école qui abrite des oiseaux, plusieurs espaces protégés pour les animaux et des habitants qui bichonnent les insectes dans leurs jardins : Muttersholtz prouve qu’il est possible de s'engager pour l’environnement, même dans une petite commune. Parmi les cinq autres collectivités récompensées cette année, on retrouve Strasbourg dans la catégorie "grandes villes".