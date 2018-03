Des promeneurs ont découvert le week-end dernier à Meung-sur-Loire, sur le circuit de la Loire à Vélo, un champ entier recouvert de détritus en plastique et d'éclats de verre. Il s'agirait de restes d'un vieux compost ménager épandu il y a plus de 10 ans.

Meung-sur-Loire, France

Depuis dimanche, ils sont des centaines à avoir partagé et commenté sur Facebook les photos d'un champ pollué à Meung sur Loire. Il s'agit de clichés pris sur le circuit de la Loire à Vélo, entre Cléry Saint André et Meung, près des Jardins de Roquelin. On y voit une parcelle agricole recouverte de détritus en tout genre. Beaucoup d'objets en plastique broyés : sacs, bouchons, bouteilles. Il y a aussi quelques éclats de verre ou de porcelaine. L'affaire relayée sur les réseaux sociaux suscite un vif émoi.

La Mairie de Meung sur Loire alertée

Dès lundi matin, la Mairie de Meung sur Loire a été alertée. " Immédiatement, on a envoyé sur place nos policiers municipaux" explique la Maire, Pauline Martin. " Ensuite, on a consulté le cadastre pour retrouver le propriétaire du terrain et tenter de comprendre". Mais, l'agriculteur en cause est lui aussi tombé des nues. Il n'avait pas connaissance de l'état de son terrain et assure n'avoir rien épandu récemment.

Des restes d'un vieux compost ménager ?

Des bouts de plastique en gros plan © Radio France - Patricia Pourrez

Pour Michel Masson, le Président de la Chambre d'Agriculture du Loiret, il n'y a qu'une explication possible. Il s'agit sans doute de vieux restes de compost ménager qui ont refait surface. Il y a une quinzaine d'années, le compost à partir de déchets ménagers était utilisé comme engrais par les agriculteurs. " C'était intéressant" explique Michel Masson. Dans ce compost, il y avait beaucoup de matière organique et des minéraux. Mais, malheureusement, il trainait dans ce compost des plastiques mal traités et mal broyés. De temps en temps, quand on travaille la terre en profondeur, ils refont surface. C'est comme quand on jette des déchets en mer, parfois, ils finissent sur les plages". Michel Masson confirme qu'aujourd'hui ce genre de compost n'existe plus sur le marché et il ajoute " c'est tant mieux".

La DREAL saisie elle aussi

A priori, les déchets qui polluent ce champ de Meung sur Loire ne sont pas dangereux. Mais, ils pourraient s'éparpiller tout autour et notamment dans la Loire qui n'est à 15 mètres. Pour éviter cela et organiser une dépollution du site en accord avec l'agriculteur, la Mairie de Meung sur Loire a décidé de saisir la DREAL, la direction régionale de l'Environnement.