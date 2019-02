Nancy : 15°C pour la mi-février, ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans selon Météo France

Nancy, France

Si les nuages et la pluie devraient revenir mardi, ce sera de courte durée. Les températures sont exceptionnellement douces pour la période en Lorraine selon Météo France.

15_°C relevés un 18 février à Nancy, ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans environ selon Bruno Cunin, chef du pôle météorologique de Lorraine : "On peut avoir deux années de suite des températures assez élevées, mais le record est ancien_. C'était le 15 février 1958 avec 19,4°C à Nancy."

Choc des températures

"On est dans des climats semi-continentaux où en période hivernale on peut avoir de gros écarts de températures" ajoute Bruno Cunin. Parfois jusqu'à 20°C d'amplitude thermique dans la même journée : jusqu'à -3_°C relevés dimanche matin et 17°C_ l'après-midi à Nancy.

Mais attention au contre-coup : une vague de froid peut revenir, avec des gelées tardives même en avril selon Météo France.