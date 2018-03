Nancy, France

Record de froid battu ce dimanche à Nancy ! Il n'avait pas fait aussi froid un 18 mars depuis 1964. -0,8 degrés ont été enregistrés au plus chaud de la journée selon Météo France. Pour la période, les chutes de neige sont les plus importantes depuis 2008. "Il y avait eu 4cm de neige à Nancy en 2008 mais la neige n'était pas restée plus d'une journée, explique Christian Corvali, prévisionniste à la station Météo France de Tomblaine. C'est souvent le cas avec des neiges proches du printemps. Mais les chutes de ce week-end mettent plus de temps à fondre car le froid persiste. On a eu presque 5cm à Nancy, sur la colline de Sion environ 7-8cm"

Un froid "atypique"

Un froid persistant "atypique" pour les prévisionnistes, qui s'explique par les variations du climat : "Tous les 10 ou 15 ans on va retrouver des anomalies climatiques, explique Christian Corvali. On a beau être dans une phase de réchauffement de l’atmosphère, temporairement on peut toujours avoir des refroidissements très marqués. _Même si les coups de froid sont plus rares qu'il y a 40 ou 50 ans._" Selon Météo France, ce coup de froid devrait cependant céder la place à un redoux en fin de semaine.