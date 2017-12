Nancy s'est réveillée sous la neige ce dimanche

Comme c'était prévu, une bonne couche de neige est tombée sur Nancy ce dimanche matin avant de laisser la place à une pluie fine. Retour en images.

Elle était prévue et elle est tombée ce dimanche matin, la neige a recouvert Nancy et la Meurthe-et-Moselle ce dimanche matin. De longues averses de neige avec beaucoup de vent qui ont blanchi le centre-ville de la cité ducale. La neige est tombée sur le reste de la Meurthe-et-Moselle mais aussi la Moselle et les Vosges. D'où l'appel à la prudence des pouvoirs publics. Dans un communiqué, la préfecture de Meurthe-et-Moselle appelle à la vigilance de tous alors qu'un épisode de pluies verglaçantes est à attendre. Mise en garde aussi dans les Vosges :

Vigilance jaune pour vent violent (jusqu'à 120 km/h) et neige-verglas sur tout le département. Soyez attentif si vous vous déplacez en voiture ou si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un lac, d'un étang ou d′un cours d′eau. — Préfet des Vosges (@Prefet88) December 10, 2017

Le mieux, c'est encore de se promener à pied comme de nombreux nancéiens ce dimanche matin qui ont pu bénéficier d'un paysage superbe :

Visite sous la neige pour ces touristes © Radio France - Cédric Lieto