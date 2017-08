A Nantes, les habitués de Planète Sauvage veulent garder leurs dauphins

France Bleu Loire Océan a rencontré des vacanciers très attachés à la "magie" des représentations. A l'issue du spectacle des dauphins de Planète Sauvage une pétition circule pour demander le soutien du public.

Sera t'il encore possible de voir des spectacles de dauphins en France dans les années à venir ?

Juste avant de quitter son maroquin l'ancienne ministre de l'environnement Ségolène Royal avait décidé que non. Interdisant la reproduction des dauphins en captivité. Son arrêté a été attaqué devant le Conseil d'Etat par les trois grands parcs animaliers de l'hexagone concernés : Marineland à Antibes, Parc Astérix près de Paris et Planète Sauvage près de Nantes. A l'heure où sont écrites ces lignes la décision de justice n'est pas rendue. En attendant les représentations des cétacés se poursuivent. A Port-Saint-Père, France Bleu Loire Océan a rencontré des vacanciers habitués du spectacle, une famille vendéenne, des grands-parents et leurs trois petits-enfants et pour rien au monde ils ne voudraient le voir supprimer.

C'est un très beau spectacle, c'est de la magie, il ne faut pas que ça ferme"- Sylvie et Yannick

L'enthousiasme est partagé par leurs petits-enfants.

Le dauphin, c'est mon animal préféré. J'ai déjà vu deux fois le spectacle, j'en profite"- Oriane, 7 ans.

Interrogé sur la vie en captivité des cétacés, Sylvie n'imagine pas que cela puisse affecter les cétacés :

On voit qu'ils sont bien traités, ils ne sont pas malheureux.

A Planète Sauvage une pétition circule en ce moment pour demander le soutien du public. A l'inverse les associations de défense des animaux comme "C'est assez" manifestent régulièrement devant les portes du parc. Si l'arrêté ministériel est validé par le Conseil d'Etat, l'interdiction de reproduction des dauphins en captivité entrera en vigueur au mois de novembre. Dans trois mois.