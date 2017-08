Nantes : les inondés de cet été ne rentreront pas chez eux

Les inondés de la rue Costes et le Brix ne rentreront pas chez eux. Sept semaines et demi après la vague qui s'est abattue sur leur logement dans le centre de Nantes près du rond-point de Rennes les dégâts sont encore visibles.

Une forte odeur d'égouts s'échappe du parking souterrain désormais vide. Les stigmates de l'inondation du 9 juillet dernier sont encore bien visibles. Une longue trace à 1 m 50 au-dessus du sol entoure le rez-de-chaussée de cette résidence anciennement de haut standing (830 euros les 60 mètres carrés).

Dans le jardin on trouve l'empreinte des roues du bulldozer, des amas de meubles abandonnés à la va-vite et des sacs entiers de matériaux déposés là pour reconstruire le mur d'enceinte qui s'est effondré.

Une résidence presque fantôme -ceux du premier étage restent- mais au rez-de-chaussée il n'y a plus que Gérard. Ses huit voisins sont partis.

Les gens ne veulent plus habiter ici. Ils ont trop peur. A cause de cette vague de trois mètres de haut et de ces tonnes d'eau qui les ont surpris.Ils sont partis. Au début c'était dur à cause du silence la nuit et de l'absence d'éclairage dans l'allée- Gérard, dernier locataire en rez-de-chaussée."