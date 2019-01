Nantes : les arbres du quai Henri Barbusse abattus

Nantes, France

Si vous avez l'habitude de vous balader sur le quai Henri Barbusse, entre la Motte Rouge et le pont Saint-Mihiel, vous risquez bien d'avoir une surprise. Depuis lundi 14 janvier, les 24 noyers qui arboraient le lieu ont tous été abattus. En cause, la dernière phase des travaux de l'axe vélo Nord-Sud, lancés en septembre, qui étendront de deux kilomètres la piste cyclable le long des bords de l'Erdre. De plus, les arbres étaient en mauvais état sanitaire.

De nouveaux arbres replantés en avril 2019

Les travaux devraient prendre fin à l'été 2019. À terme, les arbres abattus seront remplacés par une variété de platanes au feuillage moins dense, plus transparent qui donneront plus de visibilité à l'espace public et l'Erdre, tout ça vers le 15 avril 2019. En plus, comptez la création de 12 bancs, 10 corbeilles et 12 appui-vélos.

De nouveaux arbres seront replantés le 15 avril 2019. © Radio France - Soizic Bour

Les Nantais mécontents

Mais cet abattage ne plaît pas vraiment aux Nantais qui aiment venir flâner sur les quais : "Ça surprend, ça fait un vide", note Christian, qui passe par le quai pour aller travailler. "Ils auraient dû les laisser", affirme Serge. "Puisque de ce côté-là, il n'y a rien, c'est triste".

C'est désertique, avant tout était protégé par les arbres, ça donnait une ambiance particulière aux Nuits de l'Erdre, après si ça sert aux cyclistes, c'est une bonne chose, mais il faut encore qu'ils l'utilisent

Christophe, Nantais

Certains Nantais trouvent même que la nature manque à Nantes. "Ça devient de plus en plus nu ici", déplore Florence. "Sur la place du Bouffay par exemple, il n'y a plus rien, dans le square Fleuriot aussi, ils ont coupé les arbres pour construire un immeuble, je ne comprends pas. Il faut conserver la nature ancienne, aussi. Un platane, ça met très longtemps à pousser avant de devenir un arbre. Il ne faut pas tout enlever".