Nappe phréatique d'Alsace : des niveaux historiquement bas dans plusieurs secteurs

Dans les secteurs d'Haguenau, Mulhouse et Wintzenheim, la nappe phréatique d'Alsace est au plus bas. Des niveaux historiquement bas dûs à deux années consécutives de sécheresse. Toutefois, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant sur l’approvisionnement en eau.

Colmar, France

La nappe phréatique d'Alsace est au plus bas dans certains secteurs, c'est ce que constate l'APRONA, l'organisme chargé de sa surveillance qui est basé à Colmar. C'est la conséquence des sécheresses consécutives de 2017 et 2018. La nappe n'a pas pu se recharger convenablement en eau. Elle est au plus bas dans les zones de bordure à Haguenau, mais aussi au sud de Mulhouse et à Wintzenheim, près de Colmar.

Niveaux historiquement bas

Dans le secteur d'Habsheim, le niveau est trois mètres plus que la moyenne pour la saison. Pour Wintzenheim, à la sortie de la Fecht, c'est un mètre plus bas que la moyenne pour un mois de février-mars.

Ce sont des secteurs où la nappe est moins puissante et moins exploitée. Les particuliers n'ont pas à s'inquiéter. La seule inquiétude c'est pour ceux qui ont des puits, les niveaux son au plus bas," Fabien Toulet est chargé d'étude à l'APRONA

Pour Habsheim, c'est le deuxième niveau le plus bas depuis 65 années de mesures. Pour le secteur de Wintzenheim, c'est le niveau le plus bas depuis 19 ans de mesures.

Pas d'inquiétude, mais une surveillance des niveaux de la nappe phréatique

Toutefois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas de mesures de restriction d'eau pour l'instant, quelques particuliers devraient avoir moins d'eau dans leur puits dans les secteurs concernés.

Les autorités misent maintenant sur des pluies abondantes dans les prochains mois.