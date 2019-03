Naufrage du Grande America : l'angoisse des ostréiculteurs de Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

Elle a cessé de regarder la télévision. Pour Véronique Coutin, ostréicultrice à Fouras (Charente-Maritime), voir au JT les images visqueuses des nappes de fioul qui se dégagent de l'épave du Grande America est devenu trop angoissant. Les autorités ont prévenu : la pollution touchera inévitablement les côtes, même si la Charente-Maritime pourrait désormais y échapper. Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, un nouveau régime météo à partir de mardi va pousser la pollution plus au sud, et retarder son arrivée sur le littoral, qui n'est plus attendue avant la toute fin de cette semaine. L'accalmie va également faciliter les opérations de dépollution autour de l'épave.

Ce naufrage a gâché la semaine de Véronique Coutin, qui écoule une bonne partie de sa production en vente directe, depuis sa cabane de la pointe de la Fumée qui dispose d'un banc ouvert au public. Véronique Coutin a du mal à se projeter. Jamais Fouras, commune protégée par les îles de Ré et d'Oléron, n'a été touchée par une marée noire. Les parcs ostréicoles, qui lui permettent de produire des huîtres de la naissance à la commercialisation, s'étendent sur un hectare sur l'estran.

Si ses parcs sont touchés, l'ostréicultrice n'a aucune idée de ce qui va se passer. "Est-ce que ça va être récupérable ? Est-ce que les huîtres vont survivre ? On ne sait pas..." D'où beaucoup d'inquiétudes chez Véronique qui a pourtant connu de nombreux épisodes de pollutions ou de tempêtes : "La nature est costaude, mais elle ne peut pas résister à tout. Donc effectivement, moi qui suis très cérébrale, ça tourne dans la tête !"

C'est dans ce grand bassin alimenté par de l'eau de mer aux Boucholeurs que Véronique Coutin a mis à l'abri une partie de ses huîtres, celles qui sont prêtes à être vendues. © Radio France - Julien Fleury

Mettre à l'abri une partie de la production

La chance de Véronique Coutin, par rapport à certains de ses collègues : elle dispose d'une claire, un grand bassin alimenté par de l'eau de mer, situé à quelques kilomètres de son établissement, aux Boucholeurs, entre Yves et Châtelaillon. Utile pour stocker des huîtres. C'était le travail des derniers jours pour ses deux salariés à mi-temps, et pour son apprenti, Antoine, 20 ans, qui n'avait pas prévu de passer le week-end en Charente-Maritime : "On m'a appelé en urgence jeudi, et je suis arrivé le lendemain. On remplit la claire au maximum, surtout avec les huîtres vendables." Ce qui n'empêchera pas la majorité du stock de rester sur les parcs. Impossible de tout rentrer.

Alors pour la cheffe d'entreprise, la crainte principale c'est de devoir tout stopper. "Si je m'arrête, je n'aurai plus de revenu. Et depuis la tempête Xynthia il y a dix ans, je sais que les assurances ne remboursent pas tout." La trésorerie de l'établissement risque donc d'en prendre un coup. "On a des salariés, et ils vont peut-être se retrouver au chômage... quand on est patron, on s'inquiète !" Véronique craint également l'impact d'une pollution sur l'image de sa région, elle qui vit beaucoup avec le passage des touristes et des résidents secondaires.

Antoine, 20 ans, est apprenti chez Véronique Coutin. Dans quelques mois, il s'installera à son compte. Confiant face à la pollution : "on a toujours fait face !" © Radio France - Julien Fleury

Quatre ans de travail pour produire une huître vendable

La colère n'est pas loin chez cette ostréicultrice expérimentée, face au manque de sérieux de certains armateurs de cargos. Produire des huîtres, c'est un cycle de trois ou quatre ans. Et tout cela pourrait être mis à terre par une pollution. "On brasse les huîtres 100 à 150 fois avant qu'elles n'arrivent dans l'assiette, confirme Antoine, le jeune apprenti de Véronique. Si c'est souillé par un bateau qui se casse la goule, c'est chiant. Mais bon, il faut vivre avec, on n'a pas le choix !" Antoine s'apprête à s'installer à son compte dans quelques mois. "Au moins j'aurai vu avant toutes les situations possibles" sourit-il.