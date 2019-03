Naufrage du Grande America : un petit sous-marin est arrivé près de l'épave du cargo

golfe de gascogne

Après quelques jours de repos en raison des conditions météo compliquées, la préfecture maritime de l'Atlantique annonce la reprise des opérations de dépollution en mer, autour de l'épave du Grande America. Du fioul s'échappe toujours en petites quantités des réservoirs du cargo, qui a fait naufrage le 12 mars.

Cinq navires de nouveau sur zone

Le Partisan travaille actuellement à la verticale de l'endroit où se situe probablement l'épave, tandis que quatre autres navires français et espagnols, le Sapeur, le Kermor, le Ria de Vigo et le Don Inda sont plus au sud, là où se situe le "front avant" de la pollution et où des nappes de fioul avaient été repérées. Ils doivent être rejoints dans les prochaines heures par l'Argonaute.

Malgré les dernières observations par satellites et les vols d'observations réalisés hier et jeudi, ces nappes de fioul, qui dérivaient ces derniers jours vers les côtes espagnoles, n'ont pas pu être repérées. La préfecture maritime précise qu'elles ont pu se fractionner et se disperser.

Un petit sous-marin téléguidé sur place depuis 6h du matin

Par ailleurs, l'armateur italien du Grande America a affrété un navire spécialisé, l'Island Pride, qui est arrivé sur la zone du naufrage ce samedi matin vers 6h. A son bord, un petit robot sous-marin téléguidé, qui doit permettre d'inspecter l'épave. Ce samedi matin, il n'avait pas encore commencé ses plongées : il faut d'abord relocaliser précisément l'épave, puis effectuer quelques tests avant d'envoyer le robot télécommandé vers les fonds marins. L'épave du cargo pourrait se trouver à 4600 mètres de fond.