NDDL: les occupants de la Zad n'envisagent pas de partir

Les médiateurs remettront leur rapport sur l'aéroport de Notre Dame-des-Landes au 1er Ministre Edouard Philippe le 13 décembre. Le gouvernement devrait faire connaître sa décision, poursuite ou abandon du projet, d'ici la fin de l'année. Sur la Zad, les opposants entendent rester quoi qu'il arrive.

Sur la zone du futur aéroport, rebaptisée Zad (Zone à défendre), ils sont 200 à 300 à vivre en permanence, répartis dans le bocage. Bien sûr, ils attendent la décision du gouvernement concernant l'aéroport. Ils sont convaincus "qu'il ne se fera pas car c'est un projet absurde, destructeur". Mais quelle que soit l'issue, ils n'ont pas l'intention de partir et d'ores et déjà ils poursuivent leurs projets.

70 lieux de vie habités et 260 hectares cultivés

Les occupants de la Zad ont construit de nombreux lieux de vie dans le bocage © Radio France - Anne Patinec

Il y a 70 lieux de vie sur la Zad, des gens qui ont fait leur vie, qui font partie de la vie du coin. Evidemment, rien n'est gagné, c'est une expérience inédite. Il y a plusieurs centaines d'hectares mis en culture, des formes d'habitat réinventées. Ce sont des projets emblématiques de l'envie de sortir des rapports marchands et consuméristes. Ce qui s'est construit ici va au-delà du projet d'aéroport" Camille un des occupants de la zad

Affichée sur un mur, la carte de la Zad répertorie tous les lieux de vie © Radio France - Anne Patinec

Réflexions sur l'après-aéroport

Depuis l'opération César et l'évacuation avortée de la Zad en octobre 2012, les occupants se sont progressivement installés dans le bocage. Ils rencontrent fréquemment les opposants "historiques". En plus des plantations, des animaux, ils ont installé un moulin, une épicerie, une bibliothèque. Les décisions se prennent de façon collective. Régulièrement, ils se réunissent pour évoquer l'après-aéroport. Ils s'inspirent du modèle du Larzac et de sa redistribution des terres, se renseignent sur les baux emphytéotiques.

On espère un moratoire pour les expulsions. Qu'on nous laisse du temps pour être capables d'organiser la suite collectivement, à l'échelle de la lutte, pas seulement des occupants de la Zad" Sarah bergère sur la zad

La route D 281 reste quasiment impraticable pour les riverains © Radio France - Anne Patinec

Depuis plusieurs mois, de nombreux acteurs demandent l'évacuation de la Zad, que l'aéroport se fasse ou pas. Le dossier devrait encore faire parler de lui, au-delà de la décision prochaine du gouvernement.