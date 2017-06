NDDL : Tapis rouge et ambiance festive pour les anti-aéroport devant le tribunal de Saint-Nazaire

Tapis rouge et ambiance festive devant le palais de justice de Saint-Nazaire ce jeudi. Une centaine d'anti-aéroport sont venus soutenir les époux Herbin menacés d'expulsion à Notre Dame des Landes en organisant une parodie de la cérémonie des Césars.

Telles des stars, les époux Herbin ont descendu les marches du palais de justice de Saint-Nazaire, applaudis par une petite centaine d'opposants à l'aéroport de Notre Dame des Landes. Locataires dans le hameau du Liminbout depuis 21 ans, la famille est sous le coup d'une expulsion depuis la mi-mai. Vu l'évolution du contexte politique avec la commission de médiation nommée par le gouvernement, elle réclame un délai de 18 mois. AGO, Aéroport du Grand Ouest, propriétaire de la maison demande leur départ. Le tribunal doit rendre sa décision le 27 juillet.

Spartacus, Marcos et d'autres résistants... © Radio France - Anne Patinec

Pour marquer leur soutien, les anti-NDDL ont organisé une cérémonie des Césars avec tapis rouge, paillettes, musique. En compétition avec Robin des Bois, Spartacus, Louise Michel et d'autres "Résistants", les époux Herbin se sont vus remettre le César de la Résistance. On peut voir le couple actuellement à l'écran dans le film "Les pieds sur terre" qui évoque la lutte contre la construction de l'aéroport de Notre Dame des Landes.

Les anti-NDDL ont organisé une parodie de la cérémonie des Césars © Radio France - Anne Patinec

Vu comment ça se passe politiquement on demande un délai de 18 mois. On est restés jusqu'à maintenant, on va rester jusqu'au bout. La victoire n'est pas loin" Claude Herbin, sous le coup d'une expulsion à NDDL