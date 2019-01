Neige : 25 départements toujours en vigilance orange, quatre du Sud-Ouest placés en vigilance avalanche

25 départements des Hauts-de-France à la région Centre en passant par l'Ile-de-France sont toujours en vigilance orange neige-verglas. L'alerte a été levée pour l'Indre et l'Indre-et-Loire. Quatre départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange avalanche : l'Ariège (09), la Haute-Garonne (31), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65). L'alerte Météo France est valable jusqu'à jeudi 07h00.

Confirmation des prévisions de #neige. Ajd, le front neigeux se décale du bassin parisien vers #GrandEst#Bourgogne. Nouveau saupoudrage cette nuit au nord. Neige à basse altitude #Auvergne#RhoneAlpes, en plaine dans le Grand-Est demain.

Restez vigilants▶️https://t.co/KA0Ij27Eeapic.twitter.com/OhQP7hl2pL — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 22, 2019

Nouvelles chutes de neige sur une grande moitié nord-est du pays

De nouvelles averses de neige sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi : une perturbation va circuler d'ouest en est sur une grande moitié nord-est du pays. Météo France prévoit 3 à 5 cm, localement 5 à 8 cm sur les départements situés à l'est de l'Ile-de-France et sur l'ouest du Nord-Pas-de-Calais et la Somme. Des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus sont de l'ordre de 5 à 10 cm, et localement jusqu'à 15 cm sur les hauteurs.

Risque d'avalanche dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, il doit neiger jusqu'à mercredi soir au moins. Météo France attend un cumul de 70 cm à 1 m de neige fraîche, dès 1.500 à 1.800 m d'altitude, sur la majeure partie de la chaîne de montagnes. Les massifs des Pyrénées-Orientales recevront des quantités de neige nettement moins importantes.

Conséquence, le risque d'avalanche atteindra le niveau 4 (sur 5) à partir de mercredi en milieu de matinée dans les massifs des Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque et Aspe-Ossau) et dans la partie ouest des Hautes-Pyrénées (Haute-Bigorre). La partie est des Hautes-Pyrénées (Aure-Louron), les massifs de la Haute-Garonne (Luchonnais) et l'ouest de l'Ariège (Couserans) seront concernés à partir de l'après-midi. Le pic de "l'activité avalancheuse" est prévu pour la fin de la journée. D'après Météo France, "de nombreuses grandes avalanches pourraient se produire et toucher des secteurs routiers ou infrastructures, y compris à moyenne altitude."

Pluies verglaçantes et neige sur les autoroutes A10, A11, A19 et A71

Dès ce mardi matin, l’ouest du réseau VINCI Autoroutes a été touché par des pluies verglaçantes sur les axes A10, A11, A19 et A71. Plusieurs accidents ont eu lieu à cause de ce "phénomène exceptionnel de pluies verglaçantes".

Vinci Autoroutes demande aux conducteurs de ne pas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsqu'ils sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers peut bloquer durablement la circulation. L'entreprise rappelle également que les automobilistes doivent avoir un véhicule avec un équipement adapté, être prudents, se renseigner avant de prendre la route et de respecter les consignes de sécurité diffusées (privilégier par exemple de circuler sur une seule voie si la situation météorologique se dégrade).

Transports scolaires et interurbains suspendus

Dans les Hauts-de-France, les transports scolaires et interurbains seront encore suspendus mercredi sur l'ensemble des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, indique la préfecture de région sur son compte Twitter.

En Dordogne, les transports scolaires ont été suspendus dès ce mardi après-midi dans le nord-est du département, indique la préfecture. Les parents sont invités à venir récupérer leurs enfants.

En Ile-de-France, où environ 150 lignes de bus ou de tramway étaient interrompues ce mardi à 12h00, le trafic était toujours perturbé en fin d'après-midi et totalement interrompu sur une dizaine de lignes de bus à 16h00.

Fermée durant la journée, la tour Eiffel a rouvert ce mardi vers 17h00.