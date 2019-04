Neige : 41.000 foyers privés d’électricité en Pays de Savoie

41.000 foyers privés d'electricité à cause de la neige en Pays de Savoie

41.000 foyers se sont réveillés privés de courant jeudi matin en Pays de Savoie. En cause, les importantes chutes de neige dans la nuit. Une neige lourde et humide qui a fait tomber des arbres et des branches sur les lignes électriques.

La Haute-Savoie particulièrement touchée

C'est en Haute-Savoie que les dégâts sont les plus importants selon Enedis, qui explique que ses équipes "mettent tout en oeuvre pour rétablir au plus vite la situation", sans préciser pour l'heure le délai pour un retour à la normale. 35.000 foyers sont touchés en Haute-Savoie, 6.000 en Savoie et 9.000 en Isère selon Enedis.