Neige en Ariège : la préfecture ouvre une cellule opérationnelle

Le département pyrénéen est placé en vigilance orange pour le risque d’avalanches. Il y a aussi pas mal de difficultés sur les routes et notamment à cause de poids-lourds mal équipés.

Ariège, France

De nombreuses glissades ce matin en Occitanie à cause de la neige notamment en Aveyron et dans le Tarn par exemple. Mais c’est en Ariège que c’est le plus compliqué. La préfecture a mis en place ce mercredi matin une cellule opérationnelle départementale.

Glissades de camions

Nicole Chabannier, directrice de cabinet de la préfecture de l'Ariège confirme que cette cellule a surtout un but de surveillance. Mais pas seulement. "C’est devenu compliqué en fin de matinée. Et nous savons que l’épisode neigeux va s’intensifier cet après-midi. Nous avons fermé la circulation aux poids-lourds de plus de 19 tonnes depuis Foix. Mais certains se sont engagés, des camions de 3,5 tonnes également. Et il y a eu des glissades et quelques soucis de carrosseries. _Les équipements sont donc recommandés partout dans le département et notamment pour les véhicules lourds._"

Routes des stations de ski fermées aux bus

"Les services du département travaillent intensément. Tout le monde est afféré à dégager les routes. La nationale 20 fait évidemment des points où nous sommes particulièrement vigilants. Mais nous avons du interdire l’accès des stations de ski aux transports en commun."

Certains skieurs sont donc bloqués dans les stations et Nicole Chabannier poursuit : " la préfecture travaille pour pourvoir les redescendre."

Déclenchements d’avalanches

Quatre départements des Pyrénées sont également en vigilance orange de Météo-France à cause des risques d'avalanches. C’est le cas de l'Ariège mais aussi la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, et les Pyrénées-Atlantiques. "On s’apprête à déclencher des avalanches dans le cadre du Plan d'intervention de déclenchement des avalanches, le PIDA" confirme Nicole Chabannier. "Le but c’est de dégager des couloirs et éviter des blocages demain matin jeudi."