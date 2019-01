Neige dans la Loire : 5 centimètres à Saint-Étienne et 30 centimètres dans le Pilat

Saint-Étienne, France

Le département de la Loire et de la Haute-Loire ( comme tout un grand quart est du pays) sont en vigilance jaune à la neige et au verglas. Les précipitations qui s’annoncent sont relativement importantes.

Offensive neigeuse ce mercredi dans l'Est avec flocons de #neige jusqu'en plaine, tenue au sol à très basse altitude :

5/10 cm au-dessus de 500m

15/30 cm au-dessus de 1000m (#Vosges, #Jura, #Alpes du Nord, Est du #MassifCentral)

Restez informés : https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/9yFiZjVh0q — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 8, 2019

Le prévisionniste Joël Rignol de Météo-France à Lyon confirme l'arrivée de la neige mercredi matin : "On table sur des traces à 1 centimètre entre la plaine du Roannais et la plaine du Forez. Il devrait y avoir 1 à 2 centimètres sur la basse ville de Saint-Étienne. On attend 2 à 5 centimètres dans le centre-ville et une dizaine de centimètres sur les hauteurs de la capitale de la Loire.

Des chutes de neige jusqu'à jeudi après-midi

On va avoir des chutes de neige de plus en plus éparses en journée du jeudi. Ensuite ça se calmera jusqu’à un retour de la neige dimanche. Mais il est encore un peu tôt pour le préciser. Sur les monts de la Loire et de la Haute-Loire on attend jusqu’à 25 centimètres et jusqu’à 30 centimètres de neige sur le Pilat."

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars, le service d’astreintes hivernales est mise en place par le département. 65 camions équipés de saleuses et de lames peuvent intervenir sur les 3800 km de routes départementales. Le pic de froid est lui attendu dans la nuit entre samedi et dimanche.