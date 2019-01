Neige dans le Grand Est : restrictions de circulation pour les poids-lourds dans six départements

A cause de la neige, les camions de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler ni de dépasser les 80 km/h sur les routes nationales et les autoroutes ce jeudi à partir de 21h dans les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin.

Grand Est, France

Les autorités n'ont pas envie de voir se reproduire dans les prochaines heures ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi en Moselle : pris dans la neige, des dizaines de camions se sont retrouvés bloqués sur l'autoroute A31 entre Metz et le Luxembourg, provoquant jusqu'à 24 km de bouchons. Le préfet de la zone de défense Est a donc décidé des restrictions de circulation pour les poids-lourds dans six départements : les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin.

Sur les routes nationales et les autoroutes de ces départements du Grand Est, les camions de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler ni de dépasser les 80 km/h. La mesure s'applique à partir de 21 h ce jeudi et jusqu'à vendredi 6h du matin. La limitation de vitesse inclut les véhicules de transport en commun et les autobus ou autocars, articulés ou non.

Selon @meteofrance, un nvel épisode neigeux traversera les #Ardennes cette nuit entre 22h & 5h, avt une période de dégel.

Les condi° de circulat° tendront à s'améliorer & les transports scolaires circuleront normalement.

La prudence reste de mise lors des déplacements.@COZ_ESTpic.twitter.com/SF6IY1BrQ6 — Préfet des Ardennes (@Prefet08) January 31, 2019

Tous les conducteurs, quels que soient leur véhicule sont appelés à la plus grande prudence.

❄️ Neige ce soir & cette nuit sur les régions du nord : 3 à 6 cm de la Haute-Normandie aux Flandres. ➡️ https://t.co/psSOyzb1jApic.twitter.com/v8SBmD7eWv — Météo Express (@MeteoExpress) January 31, 2019