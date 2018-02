Loiret, France

La neige a atteint le Loiret un peu avant 9 heures, depuis l'Ouest, Blois, Beaugency, Patay, Châteaudun, avant de gagner progressivement l'ensemble du département. Le Loiret est en vigilance orange jusqu'à 16h.

De nouveau en vigilance orange

Cette perturbation s'annonce assez active et donne des chutes de neige généralisées. Le ciel s'est couvert rapidement en début de journée et les chutes de neige ont commencé en début de matinée. Elles se poursuivent une partie de l'après-midi. La neige tient au sol avec une épaisseur comprise entre 3 et 7 centimètres. Cette perturbation quitte le département avant la fin de journée.

Interdiction de circuler pour les poids-lourds

Un nouvel arrêté préfectoral a été pris hier soir pour interdire la circulation des poids lourds de plus de 7, 5 tonnes sur les routes du Loiret. Cette interdiction de circuler est de nouveau en vigueur depuis 6 heures ce matin en raison du retour de la neige.

Accueil assuré dans les écoles

Le transport scolaire est toujours suspendu ce vendredi dans le Loiret et le Loir-et-Cher, mais les cours sont quand même assurés. Les élèves sont accueillis dans tous les établissements scolaires du Loiret, même si dans quelques établissements, les professeurs sont absents.

Transport en commun

Sur Orléans, les transports en commun commencent à coincer. Certains bus n'arrivent pas à leur terminus comme à Combleux. Le site internet TAO est actualisé en temps réel. Le tramway, les lignes A et B circulent. A Orléans les parcs et jardins restent fermés.

Un numéro d'urgence

Pour répondre aux appels d'usagers de la route, une cellule d'information au public a été activée à la préfecture du Loiret. Le numéro d'appel est le 02.38.62.48.48