Le Loiret n'est plus concerné par l'alerte orange neige-verglas de Météo France, elle a été levée vendredi soir. Les poids lourds sont de nouveau autorisés à circuler sur les routes de la région Centre Val de Loire, la pluie est attendue cette nuit. Mais gare au verglas ce samedi matin

Orléans, France

Les engins de salage sont encore intervenus cette nuit sur les routes du Loiret, de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher, cette fois pour cause de verglas. Les températures étaient encore négatives cette nuit (-6,1° à Orléans) et les routes très humides peuvent être glissantes ce samedi matin, sur tout le réseau secondaire notamment, parfois encore recouvert de neige.

Les camions ont pu repartir

Mais le Loiret n'est plus en vigilance orange, et les poids lourds sont de nouveau autorisés à circuler, pendant tout le week-end, en région Centre Val de Loire. L'interdiction de circuler avait aussi été levée vendredi en Ile de France. Les conducteurs bloqués dans le département ont donc pu repartir, et les transporteurs vont pouvoir rattraper le retard pris ces derniers jours dans les livraisons.

De la pluie la nuit prochaine

Cet épisode neigeux devrait être totalement effacé dès la nuit prochaine, puisqu'une nouvelle perturbation est attendue, elle donnera de faibles chutes de neige en début de nuit, mais elles seront vite remplacées par de la pluie, les températures redeviendront positives.