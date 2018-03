La Vienne et les Deux- Sèvres sont toujours placés en vigilance orange neige et verglas. Les chutes de neige ont cessé mais en deuxième partie de nuit, les précipitations évoluent en pluies verglaçantes temporaires, qui générent de fréquents phénomènes glissants.

Poitiers, France

Météo France a placé 57 départements en vigilance orange à la neige et au verglas dont la Vienne et les Deux-Sèvres

Les conditions de circulation sont globalement difficiles dans le département des Deux-Sèvres. Pour connaître l'état des routes en temps réél vous pouvez cliquer ici. Sur les deux-tiers nord du département des Deux-Sèvres, les services de transports scolaires seront suspendus ce jeudi matin. Une couche de plusieurs centimètres de neige est tombée hier soir dans le nord du département en première partie de nuit et en deuxième partie, ce sont des pluies verglaçantes qui rendent la circulation sur le réseau secondaire très délicate.

Concernant les poids lourds des moyens ont été mis en œuvre sur la nationale 10

Moyens mis en œuvre au niveau de Montalembert/ Limalonges

Des poids lourds en difficulté empêchent actuellement la circulation sur la nationale 10 entre Limalonges et Montalembert créant des bouchons

Une dépanneuse et une saleuse essaient d’atteindre le site pour dégager les véhicules. Les gendarmes et les pompiers circulent parmi les véhicules bloqués pour informer leurs occupants et s’assurer qu’il n’y ait aucune difficulté particulière.

Il est recommandé de rester dans son véhicule et de ne pas se déplacer sur la chaussée.

En cas de détresse physique, composez le 112.Météo France a placé 57 départements en vigilance orange à la neige et au verglas dont les Deux-Sèvres et la Vienne.

Dans le Sud des Deux-Sèvres, les cars scolaires sont maintenus

Le sud du département est moins impacté même si des averses de neige ont eu lieu hier dans la soirée. Mais les cars scolaires sont maintenus pour les établissements situés sur l'agglomération du Niortais, le Mellois et le Haut Val de Sèvre. Les lignes régulières n° 10 à 19 circulent sur les grands axes routiers.

Pas de transports scolaires dans la Vienne jeudi matin

Aucun bus ne circulera, prévient le conseil départemental, toutes les infos routes sont accessibles en cliquant ici. Les équipes des routes du Département procèdent actuellement au salage des itinéraires prioritaires. Les précipitations neigeuses ont été être suivies de pluies temporairement verglaçantes en début de nuit. Les équipes d'astreinte sont de sortie depuis quatre heures du matin sous les directives des patrouilleurs, voire plus tôt dans la nuit si nécessaire.

La situation sur l'A10 est très compliquée pour les poids lourds

Sur l'axe Tours-Bordeaux-Nantes/Niort , des mesures de restrictions de circulation ont été mises en place pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Sont concernés les autoroutes A10 et A83.

Interdiction de circulation : à partir du Futuroscope dans le sens Tours/ Bordeaux sur l'A10, à Virsac dans le sens Bordeaux/ Tours sur l'A10

et entre Nantes et Niort sur l'A83.

Quatre zones de stationnement obligatoire ont été mises en place pour les poids lourds

Sur décision préfectorale quatre zones de stationnement obligatoires ont été mises en places sur l'A10 et l'A83 :

-Au péage de Virsac, dans le sens Bordeaux/ Tours sur l'A10

-Sur l'aire du Futuroscope, dans le sens Tours/ Bordeaux sur l'A10

-Au niveau de Le Bignon, en direction de Bordeaux sur l'A83