Un nouvel épisode neigeux est annoncé ce vendredi 9 février sur toute la région Hauts-de-France. Météo France a placé ce jeudi le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Oise et l'Aisne en vigilance orange "neige-verglas" et les transports scolaires et interurbains sont suspendus.

Hauts-de-France, France

En raison des conditions météo annoncées pour ce vendredi 9 février 2018 dans les Hauts-de-France, les transports scolaires sont suspendus dans toute la région annonce le conseil régional ce jeudi. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la circulation des transports scolaires et interurbains est suspendue sur l'ensemble des départements jusqu'au vendredi 9 février 2018 inclus. En Picardie, dans la Somme, la suspension des transports scolaires et interurbains est prolongée jusqu'au vendredi 9 février 2018 inclus. Dans l’Aisne et l'Oise, aucun service n'est assuré dès ce jeudi et demain, vendredi.

Des gelées et de la neige

Vingt-sept départements sont placés en vigilance orange à la neige par Météo France ce jeudi dont les cinq départements des Hauts-de-France. "Ce passage neigeux apportera en quelques heures une couche de neige fraîche de 3 à 7 cm" écrivent les prévisionnistes de Météo France.