Sans surprise, la neige complique la vie des automobilistes et des chauffeurs routiers vendredi en Drôme et en Ardèche, deux départements placés en vigilance orange jusqu'à samedi 10 heures.

Après l'Ardèche, c'est la Drôme qui a été touchée par la neige qui est tombée jusqu'à basse altitude vendredi. Ces intempéries ont provoqué et provoquent toujours des difficultés de circulation en fin d'après-midi. Via le site inforoutes, le Conseil Départemental de la Drôme a élaboré une nouvelle carte des principales difficultés qui se concentrent entre Bourdeaux et Dieulefit, dans le Diois, le Nord-Drôme au dessus de Romans-sur-Isère et le Vercors

capture d'écran - Inforoutes Drôme

Un numéro de téléphone est aussi disponible pour connaître l'état des routes drômoises : 0.800.16.26.26

Un "léger mieux" en Ardèche

Si les conditions de circulations restent difficiles au dessus de 600 mètres notamment à cause de la formation de congères, la situation s'est arrangée sur le col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas. La route est dégagée, les équipements spéciaux pour les véhicules légers ne sont plus obligatoires mais recommandés. Toutefois, les poids-lourds de +7,5 tonnes sont toujours interdits sur cette portion.

31 engins de déneigement du Conseil Départemental de l'Ardèche sont toujours à pied d'oeuvre pour dégager les axes de circulation. Ils vont travailler jusqu'à 21 heures vendredi soir sur le réseau secondaires, mais jusqu'à minuit sur les axes principaux.

De la neige encore pour quelques heures

Béatrice Charpiot, directrice de Météo-France en Drôme-Ardèche prévoit encore des chutes de neige jusqu'en milieu de nuit. La situation devrait s'arranger dès samedi matin. Par ailleurs, elle explique pourquoi la neige est descendue dans la vallée du Rhône alors que la limite pluie-neige était annoncée à 400 mètres :