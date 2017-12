Neige en Béarn : les premiers flocons en plaine, circulation difficile dans les Pyrénées

La neige est tombée ce vendredi matin, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec quelques flocons jusqu'en plaine dans l'Est du département. La neige complique la circulation en montagne, où les équipements sont obligatoires. Près de dix camions sont notamment bloqués sur la RN134.

C'était prévu, c'est arrivé. Il a neigé ce vendredi matin jusqu'à basse altitude. Les habitants de l'Est du Béarn ont pu observer quelques flocons jusqu'en plaine mais en montagne, un cumul de 15 à 25 cm est attendu sur la journée.

Sur les hauteurs de Bénéjacq, ce vendredi matin, la neige a blanchi les champs. © Radio France - MK

Les équipements sont obligatoires en montagne

Il faut les équipements spéciaux en vallée d'Aspe et vallée d'Ossau, selon les services du département, qui actualise la situation sur inforoute.le64.fr Le Col de Marie Blanque et de la Pierre St Martin sont fermés. Conseil de prudence : il faut se renseigner avant de prendre le volant. La route entre Lees Athas et le Col de Labays est également coupée. Sur la RN134, en Vallée d'Aspe, près de 10 camions sont bloqués par la neige.

Les poids-lourds roulent difficilement en montagne, en Vallée d'Aspe. © Radio France - AL

Météo France avait prévenu dans ces récents bulletins: la neige risque encore de tomber. Chez nos voisins, les Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange. D'autres départements, dans le reste de la France, sont concernés par cet épisode hivernal.

Le site inforoute.le64.fr donne le détail de la situation sur les routes en temps réel. - Capture écran

La neige arrive à point nommé pour les stations pyrénéennes

La station de la Pierre St Martin a prévu d'ouvrir une partie de son domaine skiable, ce dimanche. La station de Cauteret n'a pas pu ouvrir ses pistes ce vendredi en raison des trop fortes chutes de neige.