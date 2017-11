Neige en Corse : l'hiver est arrivé en avance

L'hiver est déjà là, avec un peu plus d'un mois d'avance sur le calendrier. La neige est tombée en abondance ce mardi. Dans l'intérieur de l'île, on a relevé jusqu'à 40 centimètres. Les réseaux routiers départementaux ont été momentanément impactés.

Le Niolu, le Boziu et la Castagniccia sont les principaux secteurs touchés. Pour dégager les routes au plus vite, les services du département de Haute-Corse ont dû déployer plusieurs engins de déneigement, notamment sur les communes de Casamaccioli, Corscia, Calasima et Lozzi. En Corse-du-Sud, les difficultés liées à la neige étaient concentrées sur les cols de Verde (entre Ghisoni et Cozzano) et de Vergio (entre Evisa et Calacuccia).

Le Niolu, l'une des régions de Corse les plus touchées par les chutes de neige. © Radio France - Photo auditeurs - Marie-Jeanne Alfonsi

Du côté du réseau territorial, la circulation été un long moment perturbée au niveau du col de Vizzavona. Après le passage des chasse-neige, les routes étaient de nouveau praticables sans équipement spéciaux en début d'après-midi.