Neige en Côte-d'Or : 100 agents mobilisés pour intervenir sur les routes

La neige devrait bientôt faire son apparition sur les routes de Côte-d'Or. Les agents du Conseil Départemental sont prêts depuis plusieurs semaines pour intervenir.

Entre la mi-novembre et la mi-mars, une centaine d'agents du Conseil Départemental sont mobilisés en permanence en Côte-d'Or. Au total, ce sont entre 250 et 300 personnes (agents, employés d'entreprises extérieures et agriculteurs) qui sont mobilisables, à tout moment, pour intervenir en cas d'épisode exceptionnel de neige ou de verglas.

Ces personnes surveillent les 5.800 kilomètres de routes départementales que compte la Côte-d'Or. Elles ne gèrent ni les autoroutes qui traversent la Côte-d'Or, ni la rocade de Dijon.

Beaucoup de verglas depuis le début de l'hiver

Les alertes sont généralement lancées par les agents sur le terrain, les gendarmes ou les pompiers. Elles sont ensuite toutes centralisées au Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT), à Dijon. Ici, devant des écrans d'ordinateurs, sept agents se relaient pour recevoir ces appels.

Ils étudient les prévisions météo, colorient les cartes de circulation en vert, rouge, orange ou noir selon l'état de la route, et ils envoient des patrouilles d'intervention pour saler la chaussée ou racler la neige, si cela est nécessaire.

900 tonnes de sel répandu depuis mi-novembre

La neige n'est pas forcément ce que redoute le plus les agents du Conseil Départemental : "c'est ce que les usagers craignent le plus...mais pas nous ! La neige, c'est l'événement météo qu'on voit le plus, et donc les automobilistes adaptent facilement leur comportement au volant, le trafic est moins dense, et il y a moins de cas de vitesse excessive", explique Olivier Barozet, directeur des agences territoriales du département de la Côte-d'Or.

"Contrairement aux idées reçues, nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le verglas. Il y a déjà eu de nombreux épisodes depuis le début de l'hiver", annonce Olivier Barozet. Les agents sont déjà sortis à 360 reprises depuis la mi-novembre pour intervenir sur les routes. 900 tonnes de sel ont été répandues sur les routes du département, contre 130 à la même période l'année dernière.