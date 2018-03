Les patrouilleurs du département sont clairs ce jeudi matin : les points noirs sont PARTOUT, il y a actuellement entre cing et quinze centimètre de neige sur l'ensemble du réseau, les opérations de salage et de déneigement sont en cours. Fort heureusement, il n'y a pas d'accident à signaler.

Il n'y a qu'à regarder la carte du CIGT - Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic - pour se rendre compte de l'ampleur des perturbations ce jeudi matin sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier côte-d'orien. En résumé, c'est le bazar partout, mais particulièrement sur l'ouest, dans l'Auxois, et sur l'Est , dans le Val de Saône, en passant par les abords de Dijon. La rocade est saturée dans le sens Longvic - Toison d'Or, les voitures sont à l'arrêt, pare-choc contre pare-choc. Sur les hauteurs, plusieurs camions sont également à l'arrêt, voire en travers de la chaussée, c'était le cas aux alentours de 7h à Sombernon.

- CIGT 21

La préfecture de Côte-d'Or recommande de prendre les transports en commun. Sauf que pour l'instant ça ne circule pas beaucoup. Pas de problème sur les lignes de tramway, si ce n'est des petits ralentissements.

Certains bus circulent dans le centre ville de Dijon © Radio France - Philippe Renaud

En revanche les bus Kéolis et Transdev ne circulent pas pour le moment dans le département.

Dijon s'est reveillée sous la neige © Radio France - Philippe Renaud

Divia prévient que son site internet et son application mobile sont saturées. Pour avoir les infos en temps réel il faut donc privilégier les réseaux sociaux.

INFO TRAFIC: en raison d’un nombre de connexions exceptionnellement élevé, le site et l’appli DiviaMobilités sont saturés. Nous vous invitons à privilégier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour suivre les infos trafic ce matin. Merci. — DiviaMobilités Dijon (@DiviaMobilites) March 1, 2018

Le blanc partout ce matin dans le quartier gare de Dijon © Radio France - Philippe renaud

Du côté de la SCNF, quelques TER en direction de Chalon ont été annulés et il faut prévoir 20 minutes de retard sur les TGV