Neige en Côte-d'Or: la ville de Montbard au secours des personnes âgées et handicapées

Montbard - France

De nombreuses communes volent au secours de leurs habitants pour les aider à faire face à la neige. En Côte-d'Or c'est le cas notamment de Dijon mais les plus petites villes jouent aussi le jeu. Comme Montbard, 5 300 habitants, qui comme chaque année, depuis l'hiver 2014-2015, met en place "Allô Mairie Déneigement". Il s'agit d'une aide -gratuite- destinée aux personnes âgées de plus de 70 ans ou handicapée afin de déneiger les trottoirs et les entrées devant leurs logements. Pour en bénéficier il faut être une personne isolée, sans aucun proche disponible pour effectuer ce déneigement.

"Cela m'est déjà arrivé d'emmener du sel pour aider quelqu'un", Laurence Porte

Un service, qui vient bien sûr, en plus des astreintes habituelles des services de déneigement. Laurence Porte, maire UDI, de Montbard. "Une personne au-delà de 70 ans qui n'a vraiment pas de proches ou qui est en incapacité physique peut toujours appeler en mairie et à ce moment là on envoit quelqu'un. Cela peut même être un élu, ça peut même être moi-même le cas échéant !" assure madame le maire dans un sourire. "Cela m'est déjà arrivé d'emmener du sel pour aider un petite mamie! Le but au fond c'est que les personnes ne se sentent jamais seules, jamais isolées".

Laurence Porte, maire de Montbard © Radio France - Thomas Nougaillon

A Montbard beaucoup d'habitants s'entraident

Un dispositif un peu formel malgré tout. Car dans les faits les personnes âgées n'ont pas forcément besoin de passer un coup de fil en mairie pour être aidées. Quand les services techniques sont sur le terrain pour saler ou déneiger les coups de main sont souvent plus spontanés explique Jean-Marie Petit, directeur des services techniques de la ville de Montbard. "A chaque fois que mes équipes se trouvent auprès d'un lieu public elles vont toujours un peu au-delà pour voir s'il y a une petite mamie à aider parce qu'en cas de neige les gens ont malgré tout besoin de sortir de chez elles. Il y a toujours ce type de relations d'autant que l'on se trouve dans une petite ville où les gens se connaissent".

Jean-Marie Petit, directeur des services techniques © Radio France - Thomas Nougaillon

Un dispositif au final assez peu utilisé

D'ailleurs Laurence Porte le reconnaît aisément ce dispositif est guère usité. "On est peu sollicité en réalité mais je m'en satisfait car cela veut dire qu'il y a de la solidarité dans notre ville. De la solidarité entre voisins, de la solidarité dans les familles aussi... Mais toujours est-il que cette possibilité de faire appel à nous existe".

Laurence Porte et Jean-Marie Petit devant l'un des lieux de stockage de sel de la ville de Montbard © Radio France - Thomas Nougaillon

La neige est sa hantise

Eva a 78 ans, elle habite une rue très pentue près du Parc Buffon sur les hauteurs de Montbard. Un peu diminuée physiquement la neige est sa hantise. L'existence de ce service la rassure. "Dans des coins comme ici les rues sont difficiles à monter et à descendre alors quand il y a de la neige c'est un problème. Parce qu'ici la boîte aux lettres se trouve au bas des escaliers et quand il y a de la neige ça glisse. Maintenant il faut bien dire qu'il ne neige presque plus ces dernières années. L'année dernière elle est tombée une seule fois."

Eva, une habitante de Montbard © Radio France - Thomas Nougaillon

Vous voulez bénéficier du service "Allo mairie" de la ville de Montbard et de cette aide au déneigement ? Contactez le 03 80 92 50 50. La ville de Montbard qui met par ailleurs à disposition de ses administrés des bacs à sel un peu partout en ville. Vous pouvez retrouver leur position sur le site internet www.montbard.fr. Rappelons que selon la loi, chaque particulier, chaque propriétaire est responsable de l'état de son trottoir. Quand il neige vous devez -que vous viviez à Montbard ou ailleurs- déneiger devant chez vous.

